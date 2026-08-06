HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng 6/8, tại phường Hạc Thành, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Dự buổi trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Suối Phết Thong Sổm Bắt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND hai tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là kết tinh của lịch sử, là tài sản chung vô giá và là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn không ngừng được gìn giữ, củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương, mà còn làm phong phú, sâu sắc hơn nội hàm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Trong tiến trình đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố niềm tin, nâng cao năng lực hoạt động, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Các đại biểu trong đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Giới thiệu khái quát hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho biết, HĐND tỉnh đã tập trung đổi mới việc tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn và tiếp xúc cử tri; kịp thời ban hành các nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Việc vận hành phòng họp không giấy và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo được HĐND tỉnh đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đồng chí đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, chia sẻ cả kinh nghiệm thành công và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; qua đó, hai bên có thể lựa chọn, vận dụng những cách làm phù hợp vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của HĐND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời giới thiệu về những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn; hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí mong rằng thông qua hội nghị này, đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa, làm cơ sở để nghiên cứu, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình.

Các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã thông tin về những kết quả hoạt động của HĐND hai tỉnh và trao đổi, chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm tra và ban hành văn bản, nghị quyết, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi.

Cùng với đó là những nội dung quan trọng, thiết thực khác như đổi mới hoạt động giám sát, lựa chọn đúng những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát; nâng cao chất lượng việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; phát huy trách nhiệm, năng lực của đại biểu và tăng cường mối liên hệ với cử tri, Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm định kỳ, tăng cường hợp tác chuyên môn và phối hợp thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Những nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ giúp hai bên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND hai tỉnh không chỉ là sự kế thừa truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan dân cử, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Để những nội dung đã thống nhất và ký kết sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đề nghị HĐND hai tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử; thường xuyên trao đổi thông tin, học tập những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Biên bản ghi nhớ thành chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm; duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên giữa Thường trực, các ban của HĐND và Văn phòng giúp việc của hai bên; bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cụ thể, tránh hình thức.

Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan dân cử; chia sẻ các mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, phục vụ đại biểu và xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và phát triển khoa học, công nghệ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, thúc đẩy thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2026-2030; tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt các hiệp định, quy chế về biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay đã trao cho nhau những món quà đầy ý nghĩa.

Quốc Hương