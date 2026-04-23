Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua, công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả tích cực: Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số được ban hành; một số nền tảng học tập trực tuyến được xây dựng; việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số đã cơ bản gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiểu biết, tăng cường ứng dụng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ cho công việc; cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng tốt các công cụ, nền tảng, dịch vụ số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, dẫn đến năng suất công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Đến hết năm 2026, 100% cán bộ sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên và đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nề nếp thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao một bước năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện các nội dung sau đây:

Mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Bảo đảm từ năm 2027 và các năm tiếp theo, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình, học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số” cụ thể như sau:

Năm 2026: Sử dụng bộ học liệu được ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập.

Năm 2027: Xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Các năm tiếp theo cập nhật và đăng tải chương trình, học liệu để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Bên cạnh đó, áp dụng Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và Hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số, để khảo sát, đánh giá, xác nhận việc hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Phát triển trợ lý ảo hỗ trợ học tập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an đăng tải bộ học liệu được ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển trợ lý ảo hỗ trợ học tập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa nội dung học, bảo đảm trải nghiệm phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng người dùng. Hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Công an vận hành và duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, tích hợp với VNeID.

Phân quyền và hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số” để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại điểm b khoản 2 Chỉ thị này. Hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Định kỳ 6 tháng, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của các bộ, ngành, địa phương; gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị theo quy định.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/day-manh-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-so-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-102260422154214917.htm