Đầu tư hạ tầng cho các bệnh viện vùng cao biên giới

Ở những địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các dự án đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát và Quan Sơn đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, tạo điều kiện nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm áp lực chuyển tuyến.

Khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm 3 tầng tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đã hoàn thiện chờ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, các hạng mục khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm 3 tầng đã hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao công trình sớm đưa vào sử dụng. Công trình sau khi vận hành được kỳ vọng tạo thêm không gian khám, điều trị, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh cuối năm 2024, dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 15,2 tỷ đồng. Hạng mục trọng tâm là khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm 3 tầng. Dự án được đầu tư trong bối cảnh cơ sở vật chất của bệnh viện còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: Khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của bệnh viện. Khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ mở rộng không gian khám, điều trị mà còn tạo điều kiện để bệnh viện triển khai thêm các kỹ thuật mới, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến.

Đối với một bệnh viện đóng trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, việc hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực. Cơ sở vật chất được cải thiện không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn góp phần tạo môi trường làm việc thuận lợi hơn, qua đó hỗ trợ thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ.

Không chỉ Mường Lát, tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, một dự án nâng cấp quy mô lớn cũng đang được triển khai nhằm từng bước khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Qua khảo sát, hệ thống cơ sở vật chất của bệnh viện tồn tại nhiều bất cập, một số công trình hiện hữu không còn phù hợp với yêu cầu sử dụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đặt ra yêu cầu phải đầu tư, nâng cấp, từng bước hoàn thiện điều kiện khám, chữa bệnh.

Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn có tổng mức đầu tư lên tới 108 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án xây dựng mới nhà khám, chữa bệnh trung tâm và khu hành chính 4 tầng, diện tích 5.420m2; nhà chứa rác thải; nhà khí oxy trung tâm; nhà điều hành và bể xử lý nước thải công suất 50m3/ngày đêm, cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, dự án phá dỡ nhà điều trị cấp cứu - nội - nhi diện tích 842m2 và nhà hành chính 3 tầng diện tích 888m2 để tổ chức lại không gian, xây dựng các hạng mục mới theo quy hoạch.

Cùng với đầu tư xây dựng, dự án còn bổ sung hệ thống trang thiết bị thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh như điều hòa không khí, hút khói, thang máy tải băng ca và chở khách, hệ thống khí y tế, nước RO, xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy, trạm biến áp, trạm khí y tế trung tâm và hệ thống chụp CT... Hiện, tiến độ dự án đã thi công xong phần cọc khoan nhồi của hạng mục nhà làm việc 4 tầng; đang đào móng trục để đổ bê tông lót và gia công thép đài móng cọc. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Việc đầu tư đồng bộ cả hạ tầng xây dựng và trang thiết bị được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển về năng lực khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn. Đặc biệt, việc bổ sung hệ thống CT Scanner cùng các hệ thống khí y tế, nước RO và xử lý nước thải sẽ góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và điều kiện vận hành bệnh viện.

Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đơn vị chủ đầu tư, cho biết: Dự án nâng cấp, đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Quan Sơn có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn và khu vực biên giới. Mặc dù quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi và tình trạng khan hiếm vật liệu, song trước yêu cầu cấp thiết của dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến đối với những trường hợp có thể điều trị tại tuyến cơ sở. Đồng thời tạo nền tảng để ngành y tế vùng cao đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Đình Giang