Chăm sóc thiết yếu - khởi đầu an toàn cho mẹ và bé

An toàn cho mẹ và bé được tạo nên từ những cách chăm sóc đúng trước, trong và sau sinh. Từ theo dõi sát sản phụ, phòng ngừa băng huyết đến giữ ấm, da kề da và hỗ trợ bú sớm, mỗi bước đều góp phần giảm nguy cơ tai biến sản khoa, tăng khả năng thích nghi của trẻ và hỗ trợ mẹ hồi phục.

Sản phụ được điều dưỡng tư vấn trước sinh.

Mang thai con đầu, chị Nguyễn Huyền Trang (phường Sầm Sơn) vừa hồi hộp và mong chờ ngày gặp con. Ở tuần thai thứ 39, khi xuất hiện những cơn đau bụng, chị vào Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa theo dõi. Bên cạnh thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, theo dõi tim thai, sản phụ được điều dưỡng hướng dẫn chế độ ăn uống, nhận biết những thay đổi của cơ thể, chuẩn bị đồ dùng trước sinh. Đồng thời, được tư vấn về quá trình chuyển dạ và những việc cần làm ngay sau khi đón con như da kề da, cho trẻ bú sớm, nuôi con bằng sữa mẹ.

Chị Nguyễn Huyền Trang cho biết: “Lần đầu vượt cạn nên tôi khá hồi hộp. Được các điều dưỡng tư vấn, hướng dẫn cụ thể về quá trình chuyển dạ và cách chăm sóc mẹ, bé sau sinh, tôi thấy yên tâm hơn”.

Với sản phụ, tư vấn, chăm sóc trước giờ sinh không chỉ giúp giảm tâm lý lo lắng mà còn tạo điều kiện để cuộc sinh diễn ra an toàn hơn. Trong quá trình chuyển dạ, tình trạng của mẹ và thai nhi được theo dõi qua các chỉ số sinh tồn, nhịp tim thai, cơn co tử cung... Qua đó, những bất thường có thể được phát hiện sớm để có hướng xử trí phù hợp, từ lựa chọn tiếp tục theo dõi sinh thường đến can thiệp khi cần thiết.

Nếu trước sinh là quá trình chuẩn bị và theo dõi thì ngay khi em bé chào đời, từng phút đầu tiên lại có ý nghĩa đặc biệt. Vừa trải qua cuộc vượt cạn, chị Trịnh Thị Nhật Lệ (phường Hạc Thành) hạnh phúc ôm con trong lòng. Sau tiếng khóc đầu đời, bé được lau khô, ủ ấm trên ngực mẹ, thực hiện da kề da dưới sự hướng dẫn, theo dõi của nhân viên y tế. Chị nhẹ nhàng ôm con, dõi theo từng cử động nhỏ và bắt đầu cho con bú những giọt sữa đầu tiên. Cùng lúc đó, chị cũng được nhân viên y tế theo dõi sát, chăm sóc nhằm phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra sau sinh. Chị Lệ chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Được ôm con, ủ ấm con trong lòng, được da kề da và cho con bú những giọt sữa đầu tiên, tôi thấy đó là khoảnh khắc rất đặc biệt”.

Không riêng chị Trang hay chị Lệ, các sản phụ và trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đều được triển khai chăm sóc thiết yếu trong và ngay sau sinh. Từ năm 2014, bệnh viện đã thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC). Đến năm 2018, bệnh viện thực hiện da kề da ngay sau sinh đối với sản phụ sinh mổ, từng bước mở rộng chăm sóc thiết yếu cho cả sản phụ sinh thường và sinh mổ.

Đến nay, chăm sóc thiết yếu đã trở thành một phần trong quy trình chăm sóc mẹ và bé. Ngay sau khi chào đời, trẻ được lau khô, giữ ấm, da kề da với mẹ, hỗ trợ bú sớm và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi từ 90 phút đến 6 giờ đầu sau sinh. Trong thời gian này, nhân viên y tế đánh giá tình trạng của trẻ, theo dõi nhịp thở, thân nhiệt, dây rốn và những dấu hiệu bất thường; đồng thời nhận diện, cân đo, kiểm tra toàn thân để phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra.

Cùng với chăm sóc trẻ, người mẹ cũng được theo dõi liên tục. Các bước như: tiêm

oxytocin, trì hoãn kẹp dây rốn, kiểm soát dây rốn, xoa đáy tử cung và theo dõi sản dịch được thực hiện theo quy trình, nhằm hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh. Người mẹ cũng được hướng dẫn cách cho trẻ ngậm bắt vú đúng, duy trì nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc rốn.

Trong một số trường hợp, chăm sóc thiết yếu sẽ được điều chỉnh phù hợp. Với trẻ non tháng, nhẹ cân hoặc mẹ, bé cần chăm sóc đặc biệt sau sinh, bác sĩ trong kíp đỡ đẻ, kíp mổ sẽ đánh giá cụ thể tình trạng để lựa chọn phương án phù hợp. Khi đủ điều kiện, trẻ vẫn được ưu tiên tiếp xúc sớm với mẹ. Trường hợp cần can thiệp, việc xử trí kịp thời và bảo đảm an toàn được đặt lên trước.

Nữ hộ sinh Đoàn Thị Hương, Khoa Hồi sức cấp cứu sản cho biết: “Chăm sóc thiết yếu không chỉ là da kề da hay cho trẻ bú sớm, mà là cả quá trình theo dõi, chăm sóc mẹ và bé liên tục từ khi vào viện đến trong những giờ đầu sau sinh. Mỗi bước được thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp phát hiện sớm bất thường, giảm thiểu tai biến sản khoa và hỗ trợ mẹ, bé hồi phục sức khỏe nhanh hơn”.

Một khởi đầu an toàn cho trẻ không chỉ bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên, mà được tạo nên từ sự chuẩn bị và chăm sóc đúng ở từng thời điểm. Sự cẩn trọng trong từng khâu đang giúp sản phụ thêm yên tâm, nhanh phục hồi, trẻ thích nghi tốt hơn và có những điều kiện thuận lợi để bắt đầu hành trình lớn lên.

Bài và ảnh: Thùy Linh