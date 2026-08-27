Đấu tranh với tội phạm đánh bạc qua mạng

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính khác nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tham gia cá cược.

Trong đó, một số đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ số, mạng internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, kết nối mở rộng mạng lưới, phạm vi đánh bạc với các đối tượng địa bàn tỉnh ngoài, kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ và quần chúng Nhân dân hiểu rõ về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc và tác hại của tệ nạn cờ bạc; các quy định của Nhà nước về việc nghiêm cấm, xử lý nghiêm đối với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đồng thời, vận động Nhân dân đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Mặt khác, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thanh toán điện tử, việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website, trò chơi trực tuyến...

Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn nguy cơ cao tội phạm đánh bạc để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ổ nhóm, điểm, tụ điểm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt gần 10 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Điển hình, ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu là Nguyễn Thiện Bình, thông qua mạng internet, đối tượng này đã mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm mục đích cấp tài khoản Member cho các con bạc. Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (tỷ giá 100.000 đồng/1 USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup. Tiếp đó, ngày 18/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phá chuyên án về đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh, cùng trú tại phường Hạc Thành cầm đầu...

Theo dự báo từ ngành chức năng, thời gian tới, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác như: Trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, “Tín dụng đen”...

Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, thiết nghĩ các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân không tham gia hoạt động cờ bạc, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương