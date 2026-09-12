Thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”

Với cách tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” đang góp phần tạo sự bứt phá về tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc và xử lý đơn, thư trong tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Một phiên tòa hình sự được tổ chức công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh.

Đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” của Tòa án Nhân dân tối cao được Tòa án Nhân dân tỉnh triển khai từ ngày 15/6, đến tất cả thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và công chức trực tiếp tham gia quá trình giải quyết, xét xử án trong tòa án hai cấp. Nội dung thi đua được thực hiện toàn diện trên các mặt công tác chuyên môn, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, đảm bảo các bản án, quyết định được tuyên đúng người, đúng pháp luật, giảm tối đa tỷ lệ hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các loại đơn, án tồn đọng, án tạm đình chỉ không còn lý do, đảm bảo không có án quá hạn...

Theo Thẩm phán Lê Thị Thủy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh, với quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tòa án hai cấp triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết là nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 17 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử theo định hướng cải cách tư pháp. Đồng thời, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm cho từng thẩm phán, thư ký tòa án và đảm bảo chế độ, chính sách giúp cán bộ, công chức yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường ứng dụng hệ thống trợ lý ảo, hồ sơ điện tử và các phần mềm quản lý án để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính tư pháp...

Tại Tòa án Nhân dân khu vực 10, để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua, đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, yêu cầu cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Trên cơ sở đăng ký thi đua của từng thẩm phán, thư ký và khối lượng công việc, hàng tuần, đơn vị đã tổ chức giao ban nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng giải quyết các loại án.

Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 10, Thẩm phán Lê Xuân Vinh, cho biết: Đây không chỉ là đợt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, con số, mà còn là dịp để đơn vị kiểm chứng năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, thẩm phán trước áp lực công việc, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương. Do vậy, tập thể đơn vị đã tập trung nỗ lực, cố gắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm cao nhất. Nhờ đó, đến nay hầu hết các chỉ tiêu thi đua đã cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, trong đợt thi đua này, ngoài duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động các tổ hỗ trợ nghiệp vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn, Tòa án Nhân dân tỉnh đã biệt phái thẩm phán giàu kinh nghiệm, trực tiếp thụ lý, giải quyết án ở tòa án cấp khu vực. Trong đó, chú trọng giải quyết các loại án khó, nhất là tranh chấp hành chính, dân sự phức tạp, kéo dài, các loại “án chùm”, “án dây” liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền trong thời gian trước.

Chỉ tính từ ngày 15/6 đến nay, các thẩm phán thuộc diện biệt phái đã thụ lý 83 vụ việc dân sự và 40 vụ việc hành chính có tính chất phức tạp, kéo đài, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp khu vực. Đến ngày 4/9, đã hoàn thành giải quyết 2 vụ dân sự và 24 vụ hành chính. Các vụ việc còn lại đang được giải quyết theo hạn định của pháp luật.

Với cách tổ chức bài bản, khoa học, phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của từng đơn vị và mỗi cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp, đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” đã, đang góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, giải quyết án của tòa án hai cấp trong tỉnh. Theo đó, từ 1/10/2025 đến ngày 4/9/2026, Tòa án Nhân dân tỉnh đã giải quyết 828 vụ trong tổng số 1.018 vụ thụ lý, đạt tỷ lệ 81,3%, đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết án theo quy định. Trong đó, án giám đốc thẩm, tái thẩm đã giải quyết 7/8 vụ thụ lý, án hình sự đã giải quyết 466 vụ với 1.894 bị cáo. Đáng chú ý, mặc dù chưa kết thúc năm công tác, song tỷ lệ giải quyết án hành chính đã đạt 87%, vượt chỉ tiêu được giao.

Bài và ảnh: Đồng Thành