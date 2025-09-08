Đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc, phản động về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Trong tiến trình cải cách nền hành chính, Đảng, Nhà nước ta đã xác định việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động là yêu cầu tất yếu nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương này để xuyên tạc, bóp méo và cho rằng đây chỉ là hình thức “chuyển giao quyền lực nội bộ”, từ đó công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhà nước và Nhân dân. Đây là một vấn đề có tính chính trị, tư tưởng rất nhạy cảm, đòi hỏi phải nhận diện đúng và có lập luận phản bác sắc bén.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Sơn.

Nhận diện luận điệu sai trái và âm mưu chính trị

Một trong những luận điệu sai trái, xuyên tạc nguy hiểm đã và đang được các thế lực thù địch, phản động tích cực lan truyền là cho rằng chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực chất chỉ là sự chuyển giao quyền lực trong nội bộ Đảng, là biểu hiện của cuộc “đấu đá ngầm”, “thanh trừng phe cánh” giữa các nhóm lợi ích. Chúng cho rằng, việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy không vì mục tiêu phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà là cái cớ để tái cấu trúc quyền lực nội bộ nhằm loại bỏ đối thủ và củng cố vị trí cho một bộ phận cán bộ nhất định.

Luận điệu này được thể hiện một cách tinh vi, có chủ đích. Chúng thường lợi dụng các đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ - vốn là quy trình bình thường trong tổ chức và quản lý nhân sự - để suy diễn rằng đó là kết quả của “tranh giành quyền lực”. Một số trường hợp cán bộ bị kỷ luật hoặc không được tái bổ nhiệm theo đúng quy định cũng bị gán ghép thành “bị phe khác hạ bệ”, chứ không phải do yêu cầu tinh giản bộ máy hay năng lực yếu kém. Bản chất của luận điệu này là xuyên tạc động cơ và mục tiêu cải cách của Đảng, chúng cố tình lái dư luận khỏi vấn đề cốt lõi là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị, nhằm tạo ra sự hoài nghi, mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nó khơi gợi tâm lý nghi ngờ về sự minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, từ đó từng bước kích động mâu thuẫn nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết trong Đảng, hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình cải cách bộ máy nhà nước.

Có thể thấy thủ đoạn này tuy không mới, nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Một mặt, chúng lợi dụng tâm lý lo ngại của một bộ phận cán bộ trước sự thay đổi tổ chức; mặt khác, chúng muốn khai thác sự thiếu hiểu biết hoặc ngộ nhận của người dân để gieo rắc sự nghi ngờ và phá hoại niềm tin vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Phản bác, đấu tranh chống lại một số quan điểm sai trái, thù địch âm mưu chính trị

Thứ nhất, tinh gọn bộ máy là yêu cầu khách quan, đúng đắn Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII chỉ ra rằng “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết chỉ rõ các bất cập trong bộ máy hiện hành, như cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nhiều tầng nấc trung gian, biên chế đông nhưng hiệu quả chưa cao. Từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tiết kiệm chi ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Và chủ trương này được tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa trong các kết luận của Bộ Chính trị như: Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 65-KL/TW ngày 28/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2022 về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh. Các văn kiện này thống nhất nhấn mạnh tinh thần: cơ cấu lại tổ chức đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, không vì lợi ích nhóm, không nhân danh cải cách để phục vụ cho các mục tiêu phe cánh.

Đến Đại hội XIII của Đảng (2021), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...”. Văn kiện cũng yêu cầu thực hiện tốt các mô hình thí điểm như hợp nhất một số cơ quan có chức năng tương đồng, kiêm nhiệm chức danh nhằm giảm tầng nấc trung gian và giảm chi phí bộ máy.

Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục kế thừa và phát triển chủ trương trên, trong đó nhấn mạnh: “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế gắn với cải cách tiền lương và nâng cao chất lượng cán bộ”.

Như vậy, tinh gọn bộ máy không phải là hoạt động mang tính nội bộ hay “thanh trừng” quyền lực, mà là một quá trình cải cách hành chính sâu rộng, có định hướng rõ ràng, có giám sát chặt chẽ và nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, vì dân, chứ tuyệt đối không phải vì mục tiêu thâu tóm quyền lực hay loại trừ phe phái như các thế lực thù địch xuyên tạc.

Việc cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất của chủ trương này cho thấy rõ âm mưu tạo dư luận xấu, chia rẽ nội bộ Đảng, làm xói mòn lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về cải cách tổ chức bộ máy là nhiệm vụ chính trị cấp thiết hiện nay, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ hai, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đảm bảo theo nguyên tắc dân chủ, công khai, có lộ trình và thẩm quyền rõ ràng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là công việc được các cơ quan nhà nước thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình pháp luật quy định, có sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và sự tham gia giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chẳng hạn, các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hoặc mô hình tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện đều phải được trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019). Bên cạnh đó, chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được triển khai trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, thông qua các kênh chính thức như lấy ý kiến vào các văn kiện Đại hội, góp ý cho các Nghị quyết, dự thảo luật, nghị định... Từ đó có thể thấy, toàn bộ quá trình cải cách bộ máy không phải là hoạt động nội bộ khép kín, càng không phải là sự lạm quyền của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, mà là một tiến trình cải cách thể chế được tổ chức dân chủ, khoa học, đúng pháp luật, có kiểm soát quyền lực, có giám sát xã hội và đảm bảo vai trò trung tâm của nhân dân trong mọi quyết sách lớn.

Việc các thế lực phản động xuyên tạc quá trình này thành sự “thâu tóm quyền lực” là một sự ngụy biện nguy hiểm, có chủ ý. Chúng muốn nhằm đánh vào lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự vận hành đúng đắn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng ta đều biết rằng việctinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tại nhiều địa phương trong cả nước đã chứng minh rõ ràng tính đúng đắn, hiệu quả và minh bạch trong tổ chức thực hiện. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là quá trình “tranh giành quyền lực” hay “chuyển giao nội bộ” như những luận điệu xuyên tạc. Thay vào đó, các kết quả cụ thể cho thấy đây là bước đi tất yếu, khoa học nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, chẳng hạn như: sau sáp nhập, cả nước giảm 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương; số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, cả nước giảm từ 10.035 xuống còn hơn 3.321 đơn vị. Các địa phương cơ bản hoàn hành việc sắp xếp, kiện toàn: có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Tại tỉnh Thanh Hóa, sau sáp nhập, giảm còn 166 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 547 đơn vị xuống còn 166 đơn vị, bao gồm 147 xã và 19 phường, trong đó có 21 xã giữ nguyên và 126 xã được thành lập mới sau sắp xếp.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hạc Thành.

Những kết quả nêu trên không chỉ khẳng định tính hiệu quả mà còn chứng minh tính minh bạch, ổn định trong thực hiện tinh gọn bộ máy ở các địa phương. Quá trình này không phải là “tranh giành quyền lực”, mà là thực hiện đúng tinh thần chủ trương của Đảng với yêu cầu: “kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”. Do đó, phản bác và đấu tranh với các luận điệu sai trái này là nhiệm vụ quan trọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ thành quả cách mạng.

Cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp

Để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc cho rằng việc tinh gọn bộ máy là biểu hiện của sự chuyển giao quyền lực nội bộ Đảng, thứ nhất cần đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận một cách đồng bộ, sâu sắc. Thứ hai cần nâng cao năng lực nhận diện, bóc trần các thủ đoạn xuyên tạc trên không gian mạng - nơi đang trở thành mặt trận chính trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, tổ chức chính trị - xã hội và nhất là các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng phải phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến dư luận để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả, xuyên tạc chủ trương của Đảng. Thứ ba cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trong quản lý nhà nước. Các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cần phát huy mạnh vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết, đề án tinh gọn bộ máy tại địa phương và trung ương. Trong đó, kết quả thực hiện cần được công khai để nhân dân theo dõi, đánh giá, từ đó củng cố niềm tin và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Thứ tư cần phải gắn quá trình tinh gọn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ dựa trên tiêu chí năng lực, hiệu quả công việc, thay vì dựa vào vị trí hay quan hệ cá nhân. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế sàng lọc cán bộ rõ ràng, minh bạch để loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn, tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, phát huy được năng lực thực chất của mỗi người.

Tóm lại, chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là một bước đi chiến lược, mang tính tất yếu, khách quan, nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Việc các thế lực thù địch cố tình bóp méo bản chất của công cuộc này không chỉ nhằm gây nghi ngờ trong nội bộ cán bộ, đảng viên, mà còn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, bảo vệ chủ trương tinh gọn bộ máy cũng chính là góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ con đường cải cách, phát triển đúng đắn của đất nước trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo một nền hành chính hiện đại, liêm chính và phụng sự Nhân dân./.

Lê Thị Ánh - Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành