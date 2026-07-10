Đầu số di động 095 được đấu giá thành công với mức giá gấp 100 lần khởi điểm

Đầu số di động 095 được đấu giá ở mức 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm. Viettel thông báo đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động này.

Chiều 10/7, Viettel thông báo đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095. Đây là đầu số di động 10 số cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Đầu số di động 095, từng gắn với nhà mạng SFone, được đấu giá ở mức 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm. Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), quyền sử dụng mã mạng di động 95 được đấu giá sáng 10/7. Đơn vị mua thành công trả 252,5 tỷ đồng, trong khi khởi điểm là 2,5 tỷ đồng.

Mã mạng di động là mã dùng để nhận diện nhà mạng trong hệ thống viễn thông. Tại Việt Nam, mã 95 tương ứng với đầu số 095, từng được SFone sử dụng. SFone là một trong số ít nhà mạng tại Việt Nam sử dụng công nghệ CDMA. Sau khi nhà mạng này dừng hoạt động năm 2016, đầu số 095 gần như không còn xuất hiện trên thị trường viễn thông.

Là một trong những đầu số 10 số quen thuộc với người dùng Việt Nam, 095 mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích các đầu số truyền thống cũng như có nhu cầu sở hữu những số thuê bao đẹp, dễ nhớ.

Trong bối cảnh số thuê bao ngày càng trở thành một phần của danh tính số, phục vụ liên lạc, giao dịch và sử dụng các dịch vụ số, việc bổ sung đầu số mới không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo nguồn lực phục vụ sự phát triển lâu dài của hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số.

Mã mạng viễn thông là tài nguyên quốc gia được Nhà nước quản lý và phân bổ thông qua cơ chế đấu giá nhằm bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, công khai và minh bạch. Việc sở hữu đầu số 095 tiếp tục thể hiện sự chủ động của Viettel trong đầu tư, khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông, đồng thời chuẩn bị năng lực phục vụ nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong kỷ nguyên số.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định."

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032-039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dau-so-di-dong-095-duoc-dau-gia-thanh-cong-voi-muc-gia-gap-100-lan-khoi-diem-post1123498.vnp