Đặt lên bàn cân OPPO Find X9s vs Galaxy S26: Khi pin 7.025mAh đối đầu với thương hiệu quốc dân

Trong khi OPPO Find X9 Ultra gây chú ý ở phân khúc cao cấp, OPPO Find X9s cũng nổi lên với viên pin 7.025mAh trong thân máy gọn. Máy cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy S26, vốn chỉ có pin 4.300mAh nhưng dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Vậy pin lớn có thực sự tạo khác biệt, cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Những khác biệt trong công nghệ và trải nghiệm sử dụng

OPPO Find X9s ưu tiên pin lớn và công nghệ mới, chấp nhận máy dày hơn để kéo dài thời lượng sử dụng. Trong khi đó, Samsung chọn thiết kế mỏng nhẹ và tối ưu bằng phần mềm, và lựa chọn nào phù hợp sẽ tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng.

Công nghệ pin sạc đáng nể của OPPO

Điện thoại OPPO Find X9s được trang bị pin 7.025mAh với sạc có dây 80W. Con số 7.025mAh không phải ngẫu nhiên, đây là kết quả của công nghệ vật liệu pin silicon-carbon mà OPPO đã áp dụng cho toàn bộ dòng Find X9.

OPPO sử dụng vật liệu pin silicon-carbon hình cầu, được bảo hộ bởi 12 bằng sáng chế, tăng khoảng 400 chu kỳ sạc so với công nghệ cũ. Pin có thể duy trì trên 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng thông thường. Kết hợp với chip tiết kiệm điện, máy không chỉ có pin lớn mà còn đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

OPPO sử dụng pin lớn công nghệ mới ấn tượng

Samsung Galaxy S26 trang bị pin 4.300mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W và sạc không dây 15W. Thay vì tăng dung lượng, Samsung tập trung tối ưu phần mềm với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và One UI 8.5. Nhờ đó, máy vẫn đảm bảo thời lượng ổn định dù pin không quá lớn nhưng vẫn lép vế khá nhiều so với điện thoại Find X9s. Khoảng cách này còn rõ rệt hơn khi so sánh với OPPO Find X9 Ultra không chỉ sở hữu viên pin dung lượng lớn mà còn tích hợp công nghệ sạc siêu tốc dẫn đầu thị trường.

Trải nghiệm sử dụng thực tế

Với pin 7.025mAh, OPPO Find X9s đặt kỳ vọng sử dụng 1,5–2 ngày với tác vụ thông thường như lướt mạng xã hội, nhắn tin, xem video. Tuy nhiên, đây là thông số do hãng công bố và thời lượng sử dụng thực tế còn tùy thuộc vào tần suất và mức độ sử dụng của người dùng.

Samsung Galaxy S26 với pin 4.300mAh đủ sức đáp ứng một ngày sử dụng bình thường. Người dùng có thể thoải mái lướt web, xem video, chơi game nhẹ và hiếm khi gặp hiện tượng tụt pin bất thường nhờ tối ưu phần mềm tốt. Với người dùng nặng tay hơn, cần sạc một lần trước khi ngủ là bình thường.

Tốc độ sạc và thói quen sạc của người dùng

OPPO Find X9s hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W. Với viên pin 7.025mAh và tốc độ 80W, hãng công bố thời gian sạc đầy 100% cho thiết bị chỉ mất dưới 45 phút. Đây là một con số ấn tượng với máy pin lớn.

OPPO sạc 80W cực nhanh, tiện dụng, linh hoạt mỗi ngày

Samsung Galaxy S26 chỉ hỗ trợ 25W có dây, cùng tốc độ với thế hệ S25 trước đó. Với pin 4.300mAh, thời gian sạc đầy dao động khoảng 60–70 phút. Không nhanh, nhưng ổn định và ít tỏa nhiệt hơn.

Nếu người dùng cắm sạc mỗi tối trước khi ngủ, tốc độ sạc gần như không quan trọng. Nhưng nếu người dùng thường xuyên ra ngoài cả ngày và chỉ có 20 phút để sạc vội, 80W của OPPO Find X9s là lợi thế rõ ràng. Sạc nhanh đang ngày càng bù đắp cho pin nhỏ. Nhưng OPPO có cả pin lớn và sạc nhanh đã giành lợi thế rõ ràng.

Lựa chọn nào phù hợp cho người dùng?

Nếu người dùng cần một chiếc máy pin cực trâu, hạn chế phải sạc giữa ngày thì OPPO Find X9s là lựa chọn phù hợp. Máy còn hỗ trợ sạc nhanh công suất cao và mang đến trải nghiệm công nghệ pin mới, dù phải đánh đổi một chút về độ mỏng.

Ngược lại, Samsung Galaxy S26 sẽ hợp với người ưu tiên thiết kế gọn nhẹ và cảm giác cầm thoải mái cả ngày. Máy cũng ghi điểm nhờ tối ưu phần mềm ổn định, hệ sinh thái mạnh và chính sách cập nhật dài hạn.

Pin lớn là lợi thế rõ ràng, nhưng trải nghiệm tổng thể như thiết kế, phần mềm và độ ổn định mới quyết định thời gian gắn bó lâu dài. OPPO Find X9s phù hợp khi ưu tiên pin bền và sạc nhanh hiện đại.