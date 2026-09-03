Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 5 nhóm đối tượng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Hải Đăng.

Theo đó, đối tượng được tuyên truyền, đào tạo là người dân trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy phép lái xe mô tô (tập trung lứa tuổi từ 30 đến 50, người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm) và thanh thiếu niên lứa tuổi học sinh (từ 16 đến dưới 18 tuổi).

Các đối tượng được chia thành 5 nhóm: Người dân tại các khu dân cư; học sinh các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên các trường đại học, cao đẳng; công nhân, người lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp; đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, người dân sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản về quy tắc tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông, gồm: Kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình (bài sa hình số 2) đối với hạng A1 (đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chuyển hướng rẽ phải, rẽ trái, quay đầu; vượt xe; gặp chướng ngại vật; sang đường; nhường đường cho người đi bộ sang đường; khi qua đường sắt; khi dừng đèn đỏ); kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm (đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù...); kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện bất lợi (mưa, đường trơn, đèo dốc, quanh co, khuất tầm nhìn...); kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em...

Việc đạo đào được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết với thực hành, mô phỏng các tình huống giao thông thực tế và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông điển hình liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tự bảo vệ của người dân khi tham gia giao thông.

Các phương pháp đào tạo bao gồm: Sử dụng video mô phỏng, hình ảnh, tình huống giao thông thực tế; dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình về các vụ tai nạn giao thông, vi phạm điển hình để phân tích nguyên nhân, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức tự bảo vệ, phòng tránh khi tham gia giao thông. Tổ chức thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên sa hình hoặc trên các tuyến đường, đoạn đường giao thông với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã, hướng dẫn viên lái xe an toàn của các đơn vị đồng hành và các hướng dẫn viên tại cơ sở đã được tập huấn...

Thời gian thực hiện kế hoạch đến hết ngày 31/12/2026. Công tác chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, hướng dẫn viên của các xã, phường để triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)