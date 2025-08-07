Đánh giá căn hộ tháp Green Diamond của dự án Bcons City

Green Diamond là tháp căn hộ cao cấp thuộc dự án Bcons City, nằm tại trung tâm TP Dĩ An cũ, nay là phường Đông Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư.

Dự án được ra mắt chính thức cuối năm 2022, mang sứ mệnh cung cấp loại hình nhà ở cao cấp kết hợp hệ tiện ích nổi bật nhất khu vực, tại vị trí trung tâm, liền kề TP.HCM. Bcons City có quy mô gần 5ha với 5 tháp căn hộ cao 27 – 29 tầng lần lượt là: Green Topaz, Bcons City, Green Emerald, Green Sapphire, và cuối cùng là Green Diamond, cung cấp 3900 sản phẩm nhà ở và căn hộ dịch vụ ra thị trường.

Thời điểm hiện tại, tháng 8/2025, dự án đã bán hết căn hộ ở tất cả các tháp, và dự kiến tháng 11/2025 sẽ chính thức bàn giao. Riêng tháp Diamond đang chuẩn bị được triển khai sẽ bàn giao nhà dự kiến cuối năm 2026.

Vị trí thế đắc địa – ngay Metro

Vị trí Bcons City nằm trên mặt tiền Đại lộ Đông Tây (Thống Nhất), bên trong làng đại học. Ở vị trí này, dự án thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh và bài bản nhất khu Đông.

Bcons Green Diamond là tháp căn hộ cuối cùng, cũng là tháp đẹp nhất dự án, nằm toạ lạc trên góc 2 mặt tiền đường Thống Nhất và Đỗ Duy Khương. Vị trí hiện tại ngay cổng chính của dự án, đồng thời cũng là nơi tập trung các tiện ích cao cấp nhất như: phố đêm, trung tâm thương mại, hồ bơi, khách sạn.

Tuyến đường Thống Nhất hiện tại đã thông xe toàn tuyến, kết nối trực tiếp với bến xe miền đông mới và ga metro Suối Tiên chỉ trong 10 phút. Trong tương lai gần, khu vực này sẽ được quy hoạch thành đại lộ thương mại dịch vụ lớn và sầm uất nhất khu Đông.

Lợi thế Metro hiện hữu, từ dự án mất chưa đầy 25 phút để có thể sử dụng được các dịch vụ cao cấp ngay trung tâm hành chính Thành phố HCM. Trong tương lai không xa, đây sẽ là giao điểm lớn của Metro đi các khu vực kinh tế mới là sân bay Long Thành, phường Bình Dương.

Thiết kế thông minh

Tháp Green Diamond được đánh giá có thiết kế thông minh, vuông vức, có những cải tiến mới về mặt phong thuỷ, các căn hộ đảm bảo có khả năng đón nắng và gió tự nhiên, và tầm view toàn cảnh hồ đá, làng đại học, TPHCM,...

Tỷ lệ căn hộ loại 2PN chiếm 80%, nằm chủ yếu ở các diện tích 52 – 59m2/ 2 phòng ngủ, sản phẩm này được tập trung vào đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ đang có mong muốn tìm chốn an cư thích hợp.

Giá bán và thanh toán linh hoạt

Nằm cạnh vị trí trung tâm, gần các dự án căn hộ cao cấp bậc nhất của khu vực đang giao dịch sôi động với giá trung bình trên dưới 40 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá bán dự kiến của chung cư Diamond Boulevard chỉ từ 31 triệu/m2 và chỉ từ 1,2 tỷ đồng/ căn hộ cao cấp.

Sau sáp nhập khiến cho các dự án căn hộ đồng loạt tăng giá, các sản phẩm căn hộ phân khúc cao cấp của khu vực đang đạt mức trên 60tr/m2. Tuy nhiên, giá bán dự kiến của chung cư Green Diamond chỉ đâu đó rơi vào khoảng 50 – 53tr/m2.

Về thanh toán, tương tự như các dự án trước, khách hàng lựa chọn mua thanh toán theo thời gian hoặc vay ngân hàng hỗ trợ lãi suất. Đối với các khách hàng lựa chọn thanh toán theo thời gian, được nhận chiết khấu, tuy nhiên vẫn hỗ trợ vay như bình thường.

Pháp lý rõ ràng

Pháp lý của dự án thể hiện rõ nhất mức độ uy tín của Chủ đầu tư, tại dự án đã hoàn thành xong các thủ tục pháp lý liên quan. Về tiến độ, dự án cũng đang hoàn thiện xong phần hầm móng.

Minh chứng rõ nhất về pháp lý của dự án chính là các tháp căn hộ trước đó đang về đích đúng hẹn, thâm chí sớm hơn dự kiến.

Tiện ích đẳng cấp

Green Diamond đáp ứng đủ 5 tiêu chí của cư dân cần gồm có Sống - Làm việc - Học tập - Mua sắm - Giải trí. Qua đó, ngay tại nội khu dự án được trang bị 133 tiện ích nội khu dày đặc như: trường quốc tế đào tạo 3 cấp, 3 hệ thống hồ bơi tràn, công viên quảng trường, nhà hàng khách sạn 4 sao,...

Đặc biệt, với tỷ lệ xây dựng thấp, Bcons Green Diamond có một mảng xanh lớn ngay giữa nội khu dự án, tạo nên một không gian sống thoáng đãng, đúng với tâm thế như một khu nghỉ dưỡng.

Đăng ký tham quan và liên hệ PKD

- Hotline: 093.222.1317

- Website chính thức: https://bconscity.vn/green-diamond/

TT