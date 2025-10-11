Đánh bại Geleximco Hưng Yên, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa chính thức trụ hạng sớm 2 lượt đấu

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước sự vùng lên mạnh mẽ của Geleximco Hưng Yên, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã chiến thắng sát nút với tỷ số 3/2, qua đó, chính thức trụ hạng thành công sớm 2 lượt đấu.

Với vị trí thứ 6 sau vòng đấu bảng Giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2025, đội nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tái ngộ Geleximco Hưng Yên - đội xếp thứ 7 trong trận đấu đầu tiên để tranh từ hạng 5 đến 8. Đây là một trận đấu quyết định, ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng của cả 2 đội. Vì vậy, trong 2 set đấu đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng khi cả Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Geleximco Hưng Yên đều thay nhau dẫn điểm trước. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự tận dụng cơ hội tốt hơn, các học trò của huấn luyện vui Bùi Huy Sơn đã vượt lên và chiến thắng trong set thứ 1 và 2 với cùng tỷ số 27/25.

Ngoại binh Leah Hardeman (Áo xanh số 20) thi đấu tỏa sáng, giúp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa chiến thắng trong 2 set đầu tiên.

Sang set thứ 3, Geleximco Hưng Yên đã chơi tấn công toàn lực và có chuỗi lên 6 điểm liên tiếp để chiến thắng với tỷ số 25/19, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 1/2 sau 3 set đấu. Trong set đấu thứ 4, Geleximco Hưng Yên tiếp tục chơi thăng hoa với cự ly đội hình đồng đều ở các tuyến để tiếp tục thắng lại Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 25/21, qua đó san bằng tỷ số 2/2 và buộc trận đấu phải kéo dài sang set thứ 5 quyết định.

Geleximco Hưng Yên (Áo đỏ) chiến thắng trong set 3 và 4 để cân bằng tỷ số.

Tại đây, các cầu thủ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã thi đấu bản lĩnh hơn khi liên tục dẫn điểm trước để chiến thắng với tỷ số 15/10, qua đó vượt qua Geleximco Hưng Yên với tỷ số 3/2.

Thủ quân Đoàn Thị Xuân (số 17) vẫn là trụ cột không thể thiếu của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Với chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp Geleximco Hưng Yên, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sớm trụ hạng thành công trước 2 lượt đấu.

Duy Tính