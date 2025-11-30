Đảng ủy xã Thanh Quân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Đảng ủy xã Thanh Quân vừa tổ chức khai mạc Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Quân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11, với sự tham gia của 100% Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia dự thi.

Cuộc thi quy tụ 36 thí sinh, đại diện 36/36 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thanh Quân, tham gia hai phần thi: soạn thảo đề cương; thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Các thí sinh đã thể hiện kiến thức vững vàng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều bài thuyết trình nổi bật nhờ khả năng liên hệ thực tiễn sâu sắc, gắn với nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời thúc đẩy việc đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức lựa chọn 1 thí sinh tiêu biểu tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Đoàn Lưu (CTV)