Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng (Bài cuối): Phát hiện đúng nhân tố, bố trí đúng việc

Từ những cử nhân trở về quê hương đến những cán bộ trẻ được giao trọng trách ở các bản vùng cao Thanh Hóa, thực tiễn cho thấy nguồn nhân lực tại chỗ đang mở ra hướng đi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Vấn đề không chỉ là lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, mà còn đòi hỏi cấp ủy phát hiện đúng nhân tố, mạnh dạn giao việc, bồi dưỡng qua thực tiễn và tạo nguồn cán bộ kế cận.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu Triệu Minh Xiết.

Phát hiện đúng người, bố trí đúng việc

Sau sắp xếp thôn bản, yêu cầu đối với đội ngũ trưởng bản ở vùng cao Thanh Hóa ngày càng cao. Không chỉ nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trưởng bản còn phải tổ chức các hoạt động cộng đồng, giải quyết vấn đề phát sinh, thích ứng với yêu cầu quản lý mới.

Ghi nhận tại xã Quang Chiểu, việc lựa chọn cán bộ cơ sở được đặt ra với những tiêu chí cụ thể, từ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đến uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận động Nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu Triệu Minh Xiết cho biết: “Cán bộ được lựa chọn cần có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, ưu tiên người có bằng đại học, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Bên cạnh bằng cấp, địa phương chú trọng năng lực thực tiễn, khả năng vận động Nhân dân và quá trình tham gia công tác ở cơ sở”.

Theo ông Xiết, trường hợp Hà Văn Linh, Trưởng bản Mường Pùng, xã đã cụ thể hóa các tiêu chí này trong thực tế khi Linh tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, từng làm công tác Đoàn, vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động, có kinh nghiệm tổ chức hoạt động cộng đồng và am hiểu địa bàn. Cùng với gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, chăn nuôi lợn bản, gà đồi, anh còn tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Theo ông Xiết, việc giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ như Linh thể hiện sự coi trọng của cấp ủy đối với trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng vận động người dân, qua đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Có một vài ý kiến băn khoăn về kinh nghiệm công tác, nhưng để phát huy thế mạnh của từng người, địa phương bố trí người có kinh nghiệm tiếp tục làm bí thư chi bộ, đồng thời giao nhiệm vụ trưởng bản cho người trẻ có trình độ, năng lực.

Theo ông Xiết, cách bố trí này tạo điều kiện để người đi trước phát huy kinh nghiệm, người trẻ vận dụng kiến thức và sức trẻ vào công việc. Hiệu quả phải được đánh giá qua khả năng điều hành, vận động Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế tại bản.

Như trường hợp Lâu Văn Đua ở bản Pù Đứa từng làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Sau khi không còn được bố trí ở vị trí Phó Bí thư Đoàn xã bán chuyên trách, Đua dự định đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên địa phương nhận thấy Đua có kinh nghiệm hoạt động Đoàn, am hiểu địa bàn và khả năng đóng góp nên Đảng ủy xã đã gặp gỡ, động viên anh ở lại đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng bản.

“Từ trường hợp của Linh và Đua, vai trò của cấp ủy không chỉ là sắp xếp nhân sự mà còn ở việc phát hiện, thuyết phục và tạo điều kiện để người có triển vọng tiếp tục cống hiến. Đây cũng là bước chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận từ cơ sở”, ông Xiết nhấn mạnh.

Giao việc để cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn

Tại xã Văn Phú, chị Phạm Thị Biên, Trưởng bản Lâm Phú là một trong những cán bộ trẻ được lựa chọn từ nguồn nhân sự đã qua công tác tại xã. Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú Lê Đức Tiến cho rằng, việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và quá trình công tác, sau đó đưa ra tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất.

“Quan điểm của xã là phải lựa chọn những người trẻ có năng lực, có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, từ đó đưa vào để bổ nhiệm cũng như đào tạo, bồi dưỡng thêm”, ông Tiến nêu quan điểm.

Theo ông Tiến, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu rà soát, bố trí nhân sự phù hợp hơn về số lượng và chất lượng. Vì vậy, địa phương chú trọng lựa chọn người trẻ có năng lực, đồng thời tạo điều kiện để họ rèn luyện qua công việc.

Cán bộ trẻ có năng lực trình độ sẽ giúp vùng cao thay đổi từng ngày. (Trong ảnh: Các khu tái định cư ở các xã biên giới Quang Chiểu, Trung Lý và Tam Chung).

Những tháng đầu đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng bản, Biên bước đầu thể hiện cách tiếp cận mới trong triển khai công việc. Theo ông Tiến, cán bộ trẻ có tư duy, cách nhìn nhận khác, biết cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên phù hợp với điều kiện địa phương. Một số mô hình sản xuất tại bản Lâm Phú đang được triển khai, quy mô chưa lớn nhưng đã có chuyển biến bước đầu.

“Hy vọng là từ cái nhỏ thành cái lớn”, ông Tiến nói về kỳ vọng đối với các mô hình đang được triển khai.

Từ thực tế này, việc giao nhiệm vụ cần đi cùng hướng dẫn, theo dõi và đánh giá bằng kết quả. Nếu trưởng bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, địa phương có thể xem xét tạo nguồn cho vị trí bí thư chi bộ khi người tiền nhiệm nghỉ công tác. Cách làm ấy giúp quá trình bồi dưỡng cán bộ kế cận gắn với rèn luyện thực tế, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ hoặc bằng cấp.

Tuy nhiên, để người trẻ yên tâm gắn bó với bản làng, điều kiện làm việc cũng cần được quan tâm. Ông Tiến thông tin, nhiều bản cách trung tâm xã đến hơn 20km nên việc đi lại của cán bộ cơ sở khá vất vả, trong khi đó nguồn lực của địa phương hạn chế, chưa có chính sách hỗ trợ riêng mà chủ yếu linh hoạt lồng ghép một phần chi phí trong các hoạt động, hội nghị.

Theo ông Tiến, trong thời gian tới nhà nước cần xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp, nhất là với cán bộ làm việc tại những bản xa. Đây là vấn đề cần tính đến để động viên, giữ chân người có năng lực và nhiệt huyết với địa bàn miền núi.

Tạo nguồn cán bộ kế cận từ cơ sở

Tại xã Mường Chanh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy ưu tiên lựa chọn những người có trình độ, năng lực, từng công tác tại xã về làm trưởng bản. Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh Hà Văn Thiếu thông tin trong đợt bố trí vừa qua, địa phương có 3 cán bộ trình độ đại học, từng làm việc theo chế độ hợp đồng tại xã, được giao nhiệm vụ ở cơ sở.

Việc lựa chọn này vừa tạo cơ hội để cán bộ trẻ phát huy năng lực, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại các bản sau sáp nhập. Dù một số người dân còn băn khoăn vì cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng địa phương xác định cần mạnh dạn giao việc để họ rèn luyện.

“Còn trẻ thiếu kinh nghiệm thôi, nhưng mà mạnh dạn để làm thì dần dần họ sẽ có kinh nghiệm”, ông Thiếu nói.

Theo ông Thiếu, thời gian đầu một số cán bộ còn lúng túng trong tổ chức hội họp, điều hành và xử lý vụ việc phát sinh. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ từng bước chủ động hơn trong triển khai chính sách, nắm bắt tình hình dân cư, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên...

Tuy nhiên, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở không đơn thuần là lựa chọn người ít tuổi hơn. Điều quan trọng là tìm được người có năng lực, trách nhiệm, am hiểu địa bàn và được nhân dân tin tưởng. Khi được giao việc phù hợp, hướng dẫn kịp thời và đánh giá bằng kết quả thực tế, cán bộ trẻ có điều kiện biến kiến thức thành hành động, từng bước trưởng thành trong công việc.

Một góc bản Xim, xã biên giới Quang Chiểu.

Theo lãnh đạo các địa phương, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ thực tiễn vùng cao Thanh Hóa, vai trò của cấp ủy thể hiện ở việc phát hiện đúng nhân tố, bố trí đúng việc, tạo môi trường rèn luyện và chuẩn bị nguồn kế cận. Cùng với đó, cần quan tâm điều kiện làm việc, cơ chế động viên để cán bộ trẻ yên tâm gắn bó lâu dài với cơ sở.

“Mạnh dạn trao việc không có nghĩa là giao nhiệm vụ rồi để cán bộ trẻ tự xoay xở. Đó còn là trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá công tâm của Đảng ủy xã để mỗi người phát huy sở trường, khắc phục hạn chế, trưởng thành qua thực tiễn. Khi được tin tưởng và tạo điều kiện cống hiến, đội ngũ cán bộ trẻ có thể góp sức đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo thêm động lực đổi thay bản làng trong thời gian tới”, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu Triệu Minh Xiết nhấn mạnh.

Đặng Trung