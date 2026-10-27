Vận động thuyết phục đối tượng phạm tội ma túy bỏ vũ khí, xin đầu thú

Sau 9 giờ đấu trí căng thẳng, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng tổ chức vận động, thuyết phục đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy có hành vi chống trả lực lượng chức năng đầu hàng, bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia và quần chúng Nhân dân.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo đó, sáng 26/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hải Phòng trao đổi và đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp xác minh đối tượng Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1993, trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải và Bùi Văn Quyền, sinh năm 1994, trú tại thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” do Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng thụ lý.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo và nhận được chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, chủ động phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hải Phòng tiến hành xác minh, xác định Cường và Quyền đang lẩn trốn trong nhà bà Đoàn Thị Lan, sinh năm 1979, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá.

Căn nhà này hiện được Lang Thị My, sinh năm 2004, trú thôn Thuận Hoà, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hoá thuê để ở từ giữa tháng 10/2026 và đã có đăng ký cư trú theo quy định. My có quen biết với Cường và Quyền từ trước.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an đến nhà của My thuê để triệu tập các đối tượng làm việc. Khi phát hiện tổ công tác đang tiến hành làm việc với My thì Cường và Quyền lúc này đang trốn trên tầng hai đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn trốn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phát hiện, đuổi theo và tiến hành vận động, yêu cầu Cường và Quyền xuống làm việc nhưng hai đối tượng không chấp hành, còn sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người và mảnh kính, gạch vỡ chống trả lại lực lượng Công an để cố thủ.

Trước tính chất côn đồ, hung hãn của hai đối tượng, Tổ công tác đã kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và toàn bộ Công an xã Hà Long cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn... tiến hành bao vây căn nhà nơi các đối tượng đang cố thủ.

Hiện trường vụ việc là căn nhà 3 tầng, nằm giữa cánh đồng, không có nhà hay các công trình xây dựng xung quanh; lối dẫn duy nhất lên vị trí các đối tượng cố thủ là cầu thang cửa tum chỉ đủ cho 1 người chui qua nên rất khó khăn trong việc tiếp cận, khống chế các đối tượng.

Cùng với đó, vụ việc thu hút sự theo dõi của rất đông người dân địa phương nên đòi hỏi việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng và bảo đảm an toàn cho cuộc vây bắt càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường.

Với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng, Nhân dân và đối tượng, các lực lượng đã hiệp đồng triển khai các phương án, tiến hành vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình vận động, các đối tượng có biểu hiện tâm lý hoang mang, bất thường, nhiều thời điểm có biểu hiện tâm lý tiêu cực, la hét, thậm chí có hành động đe doạ tự sát...

Mặc dù tình huống diễn ra rất phức tạp, nhưng với sự kiên trì, bền bỉ, mưu trí vận động thuyết phục của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và các lực lượng, sau 9 giờ căng thẳng đấu tranh, đến 21 giờ cùng ngày, hai đối tượng đã hạ vũ khí và xin đầu thú.

Đối tượng Bùi Văn Quyền.

Bước đầu điều tra, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ thành phố Hải Phòng, đến khoảng 20 giờ ngày 25/10 các đối tượng vào nhà trọ của My tại Thanh Hóa. Sáng ngày 26/10, 3 đối tượng cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và chống người thi hành công vụ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Lê Quỳnh