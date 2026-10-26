Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng (Bài 3): Nữ trưởng bản sáng họp xã, chiều gặp dân, tối họp cấp ủy

Tốt nghiệp đại học, từng tham gia giảng dạy, Phạm Thị Biên được phân công làm Trưởng bản Lâm Phú, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa. Từ tuyên truyền chủ trương qua nhóm Zalo đến quảng bá nông sản trên mạng xã hội, chị Biên còn vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào những việc cụ thể, tìm thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Nữ trưởng bản Phạm Thị Biên.

Gần dân, sát cơ sở

Phạm Thị Biên tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014. Sau 2 năm dạy hợp đồng tại xã Mường Lý, chị trở về quê công tác tại UBND xã Lâm Phú. Trong quá trình làm việc, chị phụ trách công tác khuyến học, giáo dục cộng đồng, từng giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học và Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng.

Từ ngày 1/7/2026, chị được phân công làm Trưởng bản Lâm Phú. Công việc mới đưa chị từ môi trường hành chính đến gần hơn với đời sống dân cư. Theo chị, khi còn ở xã, công việc chủ yếu gắn với văn bản và triển khai nhiệm vụ theo phân công, thì ở bản, người cán bộ phải hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ, nắm những khó khăn tại chỗ để tìm cách vận động phù hợp.

“Ở UBND xã chủ yếu thực hiện các văn bản, tiếp thu rồi trả lời cấp trên. Còn xuống đây thực sự mình phải bắt tay từ đầu đến cuối, căn cứ tình hình thôn bản thuận lợi hay khó khăn thế nào; nắm rõ thực tế địa phương rồi liên hệ trực tiếp xem hướng đi nào phù hợp”, chị Biên chia sẻ.

Bản Lâm Phú có 276 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Thái. Để thông tin đến người dân nhanh chóng, chị Biên sử dụng nhóm Zalo cập nhật chủ trương, chính sách và những công việc chung của bản.

Với chị, nhóm trò chuyện trên điện thoại vì thế không chỉ là nơi chuyển thông báo, mà còn giúp người dân phản ánh những vấn đề liên quan đến gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, theo chị công nghệ chỉ hỗ trợ truyền tin, không thể thay thế việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe. Có việc phải đến tận nơi mới hiểu được nguyên nhân và hoàn cảnh, từ đó mới vận động người dân cùng giải quyết.

Chị Biên cho biết có buổi sáng chị chạy từ bản đến dự họp tại xã cách khoảng 20km, trưa lại tranh thủ trở về bản ăn bữa cơm, chiều gặp gỡ người dân, tối tiếp tục họp cấp ủy chi bộ. Những cuộc họp có khi kéo dài đến 21-22h mới kết thúc.

Chị Biên kể, khi nhận nhiệm vụ, chị cùng Chi ủy xây dựng kế hoạch “Xanh - Sạch - Đẹp”, hướng đến vận động người dân giữ gìn vệ sinh, cải thiện cảnh quan bản làng. Những công việc tưởng chừng nhỏ ấy đòi hỏi sự phối hợp giữa chi bộ, các đoàn thể và người dân. Kế hoạch chỉ có thể thực hiện khi mọi người hiểu việc cần làm, thống nhất cách làm và cùng tham gia.

Tìm đầu ra, tạo thêm sinh kế cho đồng bào

Hiện bản Lâm Phú đã có những mô hình sinh kế như nuôi gà đẻ trứng, nuôi cá, trồng rừng và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động còn ở quy mô nhỏ, sản phẩm, vật nuôi chủ yếu tiêu thụ trong xã và một số địa phương lân cận, trong khi đầu ra chưa ổn định khiến việc mở rộng sản xuất còn gặp khó.

Với chị Biên, nhiệm vụ trước mắt là phát huy những mô hình sẵn có, vận động các hộ có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tìm cách kết nối đầu ra ổn định hơn.

“Khi tôi về bản thì đã có nền sẵn rồi, nhưng người dân đang làm nhỏ lẻ. Bây giờ mình vận động họ xây dựng mô hình lớn hơn, nhưng đầu ra còn hạn chế”, chị Biên chia sẻ.

Từ thực tế đó, Biên cùng Chi hội Nông dân bản tính đến việc tập hợp thông tin, hình ảnh, giới thiệu đặc điểm các mô hình trên Facebook và mạng xã hội để tiếp cận thêm người mua ở những khu vực lân cận. Thay vì chỉ trông vào khách hàng quen thuộc, người sản xuất có thể thử mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm.

Ngoài ra, muốn thu hút người mua, thông tin sản phẩm phải rõ ràng, chất lượng bảo đảm, nguồn cung phù hợp và có khả năng đáp ứng đơn hàng. Khi sản lượng còn nhỏ, các hộ cũng cần phối hợp với nhau để tạo nguồn hàng ổn định.

Trưởng bản Phạm Thị Biên vận động phụ nữ bản mạnh dạn triển khai các mô hình chăn nuôi tại gia đình.

Theo chị, nếu chỉ vận động người dân tăng đàn, mở rộng diện tích hoặc tăng sản lượng mà chưa tính đến nơi tiêu thụ, người sản xuất có thể gặp khó khi hàng hóa làm ra nhiều hơn. Muốn mô hình phát triển lâu dài, việc vận động phải đi cùng hướng dẫn kỹ thuật, khả năng liên kết giữa các hộ và nhu cầu thị trường.

Chị Biên mong muốn được tham gia các lớp tập huấn thực tế về quảng bá, tiếp thị và bán hàng để vận dụng vào công việc tại bản. Những kỹ năng này cần gắn với điều kiện sản xuất cụ thể, từ chất lượng sản phẩm đến cách tìm kiếm, duy trì khách hàng.

Cán bộ cơ sở phải tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn

Từng làm việc tại xã và tham gia các hoạt động khuyến học, dạy nghề, chị Biên có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm để vận dụng vào công việc ở bản. Tuy nhiên, bằng cấp không thể tự giải quyết những khó khăn về vốn, kỹ thuật hay thị trường. Vai trò của trưởng bản là nắm rõ trở ngại, tập hợp ý kiến người dân và kết nối với các tổ chức, cơ quan có khả năng hỗ trợ.

Theo chị, muốn người dân đồng thuận, cán bộ phải bắt đầu từ những vấn đề thiết thực. Kế hoạch sát với điều kiện của bản sẽ dễ triển khai hơn, ngược lại nếu chưa hiểu tập quán sản xuất, hoàn cảnh và khả năng của từng hộ, việc vận động khó đạt hiệu quả.

Các mô hình ở địa phương đã có nền tảng, nhưng để phát triển bền vững vẫn cần giải quyết bài toán quy mô, kỹ thuật và đầu ra. Những hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm mà chị Biên đang thúc đẩy mới là bước đầu nhằm duy trì mô hình, tiêu thụ sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân.

“Có sự vào cuộc của cả nhân dân và chính quyền đồng lòng thì các mô hình sẽ mang lại hiệu quả cao. Dù ở vị trí nào, hoàn cảnh khó khăn nhưng cán bộ đảng viên vẫn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ trong việc tìm sinh kế cho người dân”, chị Biên nói.

Chị Phạm Thị Biên trong chuyến đi vận động người dân phát triển kinh tế.

Nói về những khó khăn ban đầu khi làm trưởng bản, chị mong muốn nhà nước sớm có chế độ hỗ trợ dành cho trưởng bản phù hợp hơn với khối lượng công việc và chi phí đi lại. Quãng đường khoảng 20km mỗi lần đến nơi họp xã, cùng lịch làm việc kéo dài sang buổi tối, khiến khoản hỗ trợ hiện nay chưa đáp ứng được các chi phí thường xuyên.

"Tôi đề xuất cơ quan cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí để cán bộ ở các xã miền núi đỡ vất vả hơn và yên tâm cống hiến cho bản làng vùng cao”, chị Biên mong mỏi.

Nhịp công việc từ sáng họp xã, chiều gặp dân đến tối họp cấp ủy cho thấy trách nhiệm của cán bộ cơ sở không dừng ở việc truyền đạt chủ trương hay triển khai kế hoạch. Điều quan trọng hơn là nắm đúng khó khăn, tìm cách tháo gỡ, cùng người dân phát triển những mô hình sinh kế hiện có hiệu quả hơn.

Đặng Trung

Bài 4: Đảng viên không từ chối nhiệm vụ