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Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới

Lê Phượng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới quý IV/2026 cho các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới

Sáng 27/10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới quý IV/2026 cho các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới&nbsp;&nbsp;

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và trong nước nổi bật thời gian gần đây” và chuyên đề “Nhận diện thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới&nbsp;&nbsp;

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Đây là những thông tin cần thiết giúp đội ngũ cán bộ của Đảng ủy UBND tỉnh, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng bộ cơ sở trực thuộc nắm bắt kịp thời thông tin tổng quát về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; từ đó, kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới&nbsp;&nbsp;

Sau hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang đã định hướng thông tin, công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Lê Phượng

Từ khóa:

#Kiến thức #Công tác tuyên giáo #Chỉ đạo #tỉnh #nền tảng tư tưởng của Đảng #Bí thư Đảng ủy #Đảng bộ #Dư luận xã hội #Cộng tác viên #Hội nghị báo cáo viên

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