Kiểm sát chặt chẽ các bản án, tránh để oan sai, bỏ lọt tội phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, tạo được những chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cán bộ, kiểm sát viên Phòng 3, VKSND tỉnh nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh cho biết: “Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, VKSND hai cấp đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó, duy trì đều chế độ trực nghiệp vụ, nắm và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, nắm tin báo về tội phạm từ các nguồn khác như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, tố giác trực tiếp của công dân... Đồng thời theo dõi chặt chẽ việc giải quyết của cơ quan điều tra bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc đã kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết, qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng quy định”. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, VKSND hai cấp đã công tố và kiểm sát 1.512 nguồn tin, trong đó đã giải quyết 1.275 nguồn tin; ban hành 77 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 12 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Cùng với đó, VKSND hai cấp còn chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Trong đó, việc phê chuẩn các trường hợp bắt, gia hạn tạm giữ, bắt tạm giam, gia hạn tạm giam đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật. Ngoài ra, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử cũng được nâng lên, như chuẩn bị dự thảo bản luận tội, đề cương xét hỏi, kế hoạch tranh tụng... Đặc biệt, thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, VKSND hai cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.

VKSND hai cấp cũng chủ động, tích cực phối hợp với tòa án để tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự. 9 tháng năm 2026, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố 1.681 vụ án hình sự, 4.817 bị can; trong đó đã giải quyết 1.774 vụ, 4.440 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự với tổng số 254 vụ, 376 bị cáo... Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố...

Trên lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND hai cấp đã chủ động bố trí lực lượng cán bộ, tập trung kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án, vụ việc, trong đó chú trọng kiểm sát các bản án, quyết định của tòa án; tích cực, chủ động tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự ở các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc, viện kiểm sát đã kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời tổng hợp tình hình và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp giải quyết các “điểm nóng”, khiếu kiện bức xúc, kéo dài; giúp cho các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

VKSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp như tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

Bài và ảnh: Quốc Hương