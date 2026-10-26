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Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Tố Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/10, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 26 điểm cầu các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 26/10, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 26 điểm cầu các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, PGS, TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi và những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW.

PGS, TS. Đỗ Xuân Tuất nhấn mạnh: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

PGS, TS. Đỗ Xuân Tuất truyền đạt những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trên cơ sở kế thừa, phát triển những nội hàm của Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW.

Chỉ thị 07-CT/TW ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, có tầm nhìn chiến lược với nhiều nội dung mới, mang tính đột phá. Nếu Chỉ thị số 05-CT/TW nhấn mạnh ba thành tố “tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh, thì Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh bốn thành tố, trong đó bổ sung và đặc biệt coi trọng thành tố “phương pháp” Hồ Chí Minh.

Chỉ thị cũng chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”; từ đánh giá chủ yếu qua nhận thức, kế hoạch sang đánh giá bằng kết quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân; từ yêu cầu nêu gương gắn với đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và xử lý trách nhiệm cán bộ.

Đảng ủy phường Sầm Sơn học tập, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài những điểm mới, PGS, TS. Đỗ Xuân Tuất cũng phân tích các giải pháp trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Sầm Sơn, tạo bước chuyển mới trong học tập và thực hành theo gương Bác.

Tố Phương

Từ khóa:

#Phong cách Hồ Chí Minh #Học tập #Phường Sầm Sơn #Bộ chính trị #Tư tưởng #Đạo đức #Phát triển #thực hành #Trách nhiệm #Tầm nhìn chiến lược

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