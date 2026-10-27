Cẩm nang hướng dẫn xác định vị trí việc làm

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời xây dựng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm theo hình thức 90 câu hỏi - trả lời, có ví dụ, hình ảnh minh họa và hướng dẫn xử lý các tình huống, vướng mắc thường gặp.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý là Cẩm nang cụ thể hóa quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện; hướng dẫn kế thừa dữ liệu đã có, hạn chế kê khai trùng lặp, kiểm tra và xác nhận kết quả, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Cẩm nang để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo cách làm, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tuân thủ hướng dẫn và bộ biểu chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Xem toàn văn Cẩm nang tại đây.