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Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho tiểu đội trưởng có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Lê - Tuấn Anh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, tại bản Táo, xã Trung Lý, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình đồng chí Lương Văn Cường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực, Phó Bí thư Chi đoàn Ban CHQS xã Trung Lý.

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho tiểu đội trưởng có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 27/10, tại bản Táo, xã Trung Lý, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình đồng chí Lương Văn Cường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực, Phó Bí thư Chi đoàn Ban CHQS xã Trung Lý.

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho tiểu đội trưởng có hoàn cảnh khó khăn

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quà cho gia đình đồng chí Lương Văn Cường tại lễ bàn giao nhà.

Đồng chí Lương Văn Cường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống cùng mẹ trong căn nhà đã xuống cấp. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng luồng và tiền công lao động của mẹ.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình đồng chí Cường.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 63m2 đã hoàn thành, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ cùng các công trình phụ trợ, bảo đảm chất lượng và điều kiện sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 282 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và huy động từ người thân.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS xã Trung Lý đóng góp 75 ngày công hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng và xây dựng nhà mới.

Bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” cho tiểu đội trưởng có hoàn cảnh khó khăn

Ngôi nhà mới của gia đình đồng chí Lương Văn Cường.

“Ngôi nhà 100 đồng” là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được xây dựng từ nguồn tiết kiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quân đội. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tình đồng chí, đồng đội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quân khu 4 và Bộ CHQS Thanh Hóa đối với cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Lê - Tuấn Anh (CTV)

Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #Ngôi nhà 100 đồng #xã Trung Lý #Hoàn cảnh khó khăn #bộ tư lệnh quân khu 4 #Dân quân #Đoàn viên thanh niên #Khánh thành #Công trình #Gia đình khó khăn

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