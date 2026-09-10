Đảng Cộng hòa đặt ông Trump vào vị trí trung tâm chiến dịch vận động bầu cử - Rủi ro và thách thức

Đảng Cộng hòa Mỹ đang đặt Tổng thống Donald Trump vào vị trí trung tâm trong chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, với kỳ vọng sức ảnh hưởng chính trị của ông sẽ giúp đảng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bostonherald.

Tổng thống Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị kéo dài hai ngày (9 và 10/9) của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas. Phó Tổng thống JD Vance cũng sẽ phát biểu tại sự kiện. Đảng Cộng hòa dự kiến tập trung vào các vấn đề như giảm thuế, hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư và chính sách y tế.

Chiến lược trên được triển khai trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với những thách thức đáng kể. Các vấn đề kinh tế, đặc biệt là giá cả và nhiên liệu, đang được cử tri quan tâm. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trên phạm vi toàn quốc được cho là ở mức thấp, khoảng một phần ba.

Hiện đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, cuộc đua tại Thượng viện được đánh giá ngày càng cạnh tranh. Đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế để chiếm đa số tại Thượng viện, đồng thời đang hướng tới một số bang vốn được xem là có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có Texas và Iowa.

Đảng Cộng hòa đặt cược vào ông Trump trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ Ảnh: Nytimes.

Một số dự báo bầu cử gần đây cũng cho thấy đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện. Theo dự báo, Hạ viện có thể có 230 nghị sĩ Dân chủ và 205 nghị sĩ Cộng hòa, trong khi Thượng viện có thể nghiêng về đảng Dân chủ với tỷ lệ 51-49.

Việc đưa Tổng thống Trump vào trung tâm chiến dịch được kỳ vọng giúp huy động sự ủng hộ từ lực lượng MAGA (Make America Great Again), thu hút nguồn tài chính và tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cũng phải cân nhắc khả năng chiến lược này ảnh hưởng đến nhóm cử tri ôn hòa và độc lập, vốn đặc biệt quan trọng tại các cuộc đua sít sao.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Wion