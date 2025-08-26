Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành kiểm sát Nhân dân. Trong buổi làm việc với cán bộ ngành kiểm sát năm 1960, Bác đã căn dặn: “Người cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Viện trưởng VKSND tỉnh trao quyết định cho các Viện trưởng VKSND các khu vực và lãnh đạo các phòng trực thuộc. Ảnh: PV

Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị và luôn là kim chỉ nam, là lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ, đảng viên ngành kiểm sát Nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh nói riêng không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc và trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng bộ VKSND tỉnh có 447 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ VKSND tỉnh xác định đây là việc làm thường xuyên, sâu rộng, là điều kiện tốt để giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, để nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiến hành rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức và tiêu chí người cán bộ kiểm sát theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới để mỗi công chức, đảng viên của ngành phấn đấu rèn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ký cam kết 100% đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, Đảng ủy VKSND tỉnh cũng tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm sát viên, công chức. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua phân công, giao việc theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; “chọn người theo yêu cầu công việc”; đánh giá đúng khả năng của mỗi công chức, kiểm sát viên để sắp xếp, phân công công tác.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Nổi bật, trong 5 năm (2020-2025), VKSND tỉnh đã phối hợp tổ chức 26 lớp tập huấn với tổng số gần 9.000 lượt công chức tham gia; tổ chức 16 cuộc thi “Kỹ năng viết cáo trạng”, “Kỹ năng viết bản luận tội”, “Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự”, “Kỹ năng báo cáo án dân sự, hình sự bằng sơ đồ tư duy”... thu hút sự tham gia của hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên.

Gắn với hoạt động chuyên môn, công tác kiểm sát, tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử được bảo đảm; không làm oan người vô tội, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm; các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung phối hợp điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Công tác kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp được chú trọng... Công tác phối hợp giữa viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành đạt nhiều kết quả tích cực... Thông qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đồng thời tạo môi trường pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, từ năm 2020-2025, toàn Đảng bộ đã có 13 lượt chi bộ, 30 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của cấp ủy, tổ chức đảng do có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2020 đến năm 2024 đều được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2023, Đảng bộ VKSND tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành KSND, đơn vị đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành lần thứ VII do VKSND tối cao tổ chức, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận danh hiệu tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Cùng với cả nước bước vào “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp với tinh thần 4S: “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giải quyết công việc, từ đó tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Trần Thế Kính

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa