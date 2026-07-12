“Dân vận khéo” ở xã Văn Nho

Xác định “Dân vận khéo” là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Văn Nho đã triển khai nhiều giải pháp hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ủy ban MTTQ xã Văn Nho phối hợp với Công ty Want Want Việt Nam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham gia phong trào “Dân vận khéo” ở địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Văn Nho đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên. Theo đó, hội đã phát động mỗi chi hội đăng ký xây dựng một mô hình “Dân vận khéo” gắn với mô hình CCB giúp nhau phát triển kinh tế, tuyến đường CCB tự quản. Tiêu biểu tại chi hội thôn Vân Thành có 32 hội viên CCB, hằng tháng các hội viên đóng góp 100 nghìn đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mua con giống, cây giống để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Để vận động Nhân dân trong thôn tham gia công tác vệ sinh môi trường, chi hội CCB thôn Vân Thành cũng gương mẫu đăng ký đảm nhận đoạn đường tự quản, trong đó hằng tháng tập trung dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ông Hà Văn Khải, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Nho cho biết: Ngoài tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, hội còn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường liên thôn khang trang, sạch đẹp, ông Ngân Văn Duyệt, Bí thư chi bộ thôn Bo Hiền không giấu được niềm tự hào khi nói về sự đổi thay của địa phương. Theo ông, đạt được kết quả trên chính là nhờ công tác “Dân vận khéo”. Ví như trước đây, nhà văn hóa thôn có không gian chật hẹp, nên việc hội họp cũng như sinh hoạt của người dân rất hạn chế. Sau khi cấp ủy bàn bạc, thống nhất trong chi bộ và sau đó tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Khi đưa ra, cũng có một vài ý kiến băn khoăn, thế nhưng cấp ủy đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác dân vận, qua đó giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của công trình và đồng thuận cao. Từ công tác dân vận, đến nay người dân trong thôn Bo Hiền đã hiến 1.050m2 đất, tháo dỡ hơn 1.000m2 tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với chiều dài hơn 7,5km.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Văn Nho Phạm Thị Tiến cho biết: Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai phong trào “Dân vận khéo”, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã ngày càng được củng cố vững chắc. Ban Thường trực MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình như đoàn thanh niên với mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; hội phụ nữ với phong trào tiết kiệm, giúp nhau làm kinh tế giỏi; MTTQ với các cuộc vận động “Vì người nghèo - ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Qua đó, không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, mà còn góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt