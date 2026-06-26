Đảm bảo các điều kiện dạy học xuyên hè

Để đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian dạy xuyên hè, các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non độc lập, tư thục đang nỗ lực đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ vui chơi, học tập, trải nghiệm các hoạt động giáo dục bổ ích chỉ có trong dịp hè.

Cô, trò cơ sở mầm non Độc lập tư thục Globaledu tham gia trò chơi Rung chuông vàng.

Nằm trên địa bàn phường Hàm Rồng, nơi có Cụm Công nghiệp Thiệu Dương, Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga... nên Trường Mầm non Thiệu Dương hoạt động xuyên hè để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh.

Trong tháng 6/2026, nhà trường có 270 học sinh với 13 nhóm lớp hoạt động. Cô Dương Thị Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiệu Dương cho biết: “Nhà trường hiện có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất với đầy đủ điều hòa, quạt mát... đảm bảo cho việc dạy học xuyên hè. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục hè được phân bổ hài hòa giữa vui chơi, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, ôn lại kiến thức đã được học trong năm học... cũng tạo sức hút, uy tín đối với phụ huynh, học sinh”.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày thời tiết nắng nóng, cùng với việc tạo không gian học tập thông thoáng, cơ sở mầm non Mầm nhỏ Motessori Đông Vệ, phường Hạc Thành luôn yêu cầu giáo viên giữ nhiệt độ mát trong các phòng học, phòng ăn bán trú. Hệ thống điều hòa, quạt mát, nước uống trong các phòng học luôn được đảm bảo, đầy đủ. Ngoài ra, cơ sở còn đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng khẩu phần ăn đảm bảo chất dinh dưỡng trong thời tiết nắng nóng; thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của trẻ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời một số bệnh mùa hè thường gặp. 100% các lớp học trang bị hệ thống điều hòa âm trần, quạt mát, mọi hoạt động học tập, vui chơi của trẻ đều được tổ chức trong phòng học rộng 70 - 80 m2.

Cô Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở mầm non Mầm nhỏ Motessori Đông Vệ, cho biết: “Cơ sở của chúng tôi hiện có 50 cháu ở 3 lớp. Mỗi lớp sẽ có 3 cô phụ trách chăm sóc, dạy dỗ các con. Chương trình hè sẽ chủ yếu thiên về vận động, chơi các trò chơi, hoạt động nhóm, hoạt động tham quan, trải nghiệm với thời gian biểu linh hoạt theo thời tiết. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cho các con cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngoài bữa chính, các bữa phụ như súp, sữa, chè, hoa quả... đều được thay đổi theo ngày, đảm bảo an toàn thực phẩm và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các con”.

Bên cạnh các chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở mầm non Độc lập tư thục Globaledu, phường Hạc Thành còn thực hiện kết hợp các chương trình truyền thống với chương trình bổ trợ, phương pháp giáo dục mới như STEAM, Motessori; lồng ghép các hoạt động giáo dục dự án, kỹ năng số, robot theo các chủ đề, chủ điểm... Hàng tháng, cơ sở cũng sẽ tổ chức các ngày hội trải nghiệm, hoạt động trại hè, lễ hội nước...

Chia sẻ về định hướng giáo dục của nhà trường, cô Lê Thị Hồng Minh, chủ cơ sở mầm non Độc lập tư thục Globaledu, cho biết: “Đơn vị luôn duy trì sĩ số học sinh ở mức ổn định nhằm bảo đảm tốt nhất các điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ”. Theo cô Minh, nhà trường theo đuổi triết lý giáo dục sáng tạo, xem đây là “chìa khóa” giúp khai mở tiềm năng của mỗi học sinh. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Globaledu chú trọng nuôi dưỡng sự tò mò, rèn luyện tư duy logic và bồi đắp đời sống tinh thần cho trẻ, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tâm hồn.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục, chế độ dinh dưỡng cũng là một trong những nội dung được nhà trường đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng thực đơn khoa học, cân bằng dinh dưỡng được triển khai nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện, tăng cường sự tự tin và sẵn sàng thích ứng với những giai đoạn tiếp theo của cuộc sống.

Việc bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học hè là yêu cầu quan trọng, đòi hỏi các nhà trường chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ bán trú. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh mùa hè, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống và ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi nhằm mang đến cho trẻ một mùa hè vui tươi, an toàn, giảm áp lực. Qua đó, giúp phụ huynh thêm tin tưởng và yên tâm khi gửi gắm con học tập tại trường.

Bài và ảnh: Linh Hương