Giúp trẻ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh

Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ em - nhóm đối tượng có sức đề kháng còn non yếu và dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các gia đình, nhà trường và đơn vị tổ chức hoạt động thể chất cho trẻ đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho các em.

Các em nhỏ tập luyện thể thao vào khung giờ chiều muộn nhằm tránh nắng nóng.

Tại các câu lạc bộ thể thao, phòng tập, sân tập thể thao trên địa bàn tỉnh, những ngày hè vẫn thu hút đông đảo trẻ em tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho các em, nhiều câu lạc bộ đã linh hoạt điều chỉnh lịch tập luyện phù hợp với điều kiện thời tiết. Ông Nguyễn Viết Phương, Chủ nhiệm, huấn luyện viên Câu lạc bộ Aerobic Minh Khai cho biết, ngay từ đầu mùa hè đơn vị đã chủ động thay đổi thời gian tập luyện để tránh những khung giờ nắng nóng cao điểm.

Theo đó, đối với các lớp học thông thường dành cho trẻ từ 5 đến 14 tuổi, lịch tập buổi chiều được lùi từ 17 giờ xuống 17 giờ 30 phút và kéo dài đến 19 giờ. Các lớp bóng rổ cũng được bố trí tập vào sáng sớm khoảng 6 giờ 30 phút hoặc sau 17 giờ 30 phút nhằm hạn chế tối đa việc vận động dưới trời nắng gắt. Đối với các em học sinh là vận động viên aerobic tập luyện cường độ cao chuẩn bị tham gia thi đấu, lịch tập được sắp xếp khoa học hơn. Buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ và buổi tối từ 19 giờ 30 phút đến khoảng 21 giờ hoặc 21 giờ 30 phút. Bên cạnh đó, cường độ vận động cũng được giảm bớt để phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Ngoài việc điều chỉnh thời gian tập luyện, chúng tôi đặc biệt chú trọng nhắc nhở các em uống nước thường xuyên trước, trong và sau khi tập để bảo đảm sức khỏe”, ông Phương chia sẻ.

Nhờ sự chủ động của các huấn luyện viên và phụ huynh, nhiều em nhỏ vẫn duy trì được thói quen vận động thể chất trong dịp hè mà không gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều gia đình cũng đang thay đổi thói quen sinh hoạt để giúp trẻ thích nghi với thời tiết nắng nóng. Chị Lê Thị Hương ở phường Hạc Thành, có con đang theo học lớp aerobic cho biết, mỗi ngày chị đều chuẩn bị sẵn bình nước cá nhân cho con mang theo khi tham gia tập luyện. “Khi đi tập, tôi luôn nhắc con uống nước đầy đủ, mặc quần áo thoáng mát và nghỉ ngơi hợp lý. Sau mỗi buổi tập con được bổ sung thêm hoa quả, sữa chua để bù nước và tăng sức đề kháng”, chị Hương chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác cũng lựa chọn cho con tham gia các hoạt động trong nhà hoặc tổ chức các chuyến bơi lội, dã ngoại vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử và khuyến khích trẻ vận động hợp lý cũng được các gia đình chú trọng nhằm giúp trẻ có một mùa hè khỏe mạnh.

Em Nguyễn Minh Anh, 14 tuổi, ở phường Hạc Thành đang theo học bộ môn Pickleball cho biết: “Các thầy cô dạy tại đây nhắc chúng em nghỉ giải lao và uống nước thường xuyên. Vào một số ngày nắng nóng đỉnh điểm, các thầy cô sẽ cho em nghỉ học hoặc chuyển sang học buổi tối để tránh nắng nóng". Còn em Trần Gia Bảo, 12 tuổi, ở phường Hàm Rồng chia sẻ: “Dịp nghỉ hè, buổi trưa, đầu giờ chiều em ở trong nhà đọc sách hoặc xem chương trình thiếu nhi. Chiều tối em mới ra ngoài chơi thể thao với các bạn, nên không bị mệt vì nắng”.

Theo dự báo của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, năm 2026 số ngày nắng nóng gia tăng và có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện, khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt còn hạn chế. Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý theo dõi sức khỏe của trẻ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Không nên để trẻ vui chơi ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, trẻ cần được đội mũ rộng vành, mặc quần áo sáng màu, thấm hút mồ hôi tốt và uống đủ nước.

Theo hướng dẫn của Cục Phòng bệnh, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu say nắng hoặc say nóng ở mức độ nhẹ, cần nhanh chóng đưa trẻ vào nơi râm mát, thông thoáng. Quần áo nên được nới lỏng để cơ thể dễ tỏa nhiệt. Người chăm sóc có thể dùng khăn mát lau cơ thể hoặc dội nước mát rồi lau khô. Đồng thời, đặt khăn thấm nước mát hoặc túi chườm lạnh tại vùng nách, bẹn và hai bên cổ để giúp hạ thân nhiệt nhanh hơn. Nếu trẻ vẫn tỉnh táo và có thể uống nước, nên cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là các loại nước có bổ sung muối và khoáng chất như Oresol pha đúng hướng dẫn. Trường hợp trẻ bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị co cứng. Đối với những trường hợp có biểu hiện nặng như sốt cao, lơ mơ, co giật hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, trải nghiệm và phát triển các kỹ năng thông qua nhiều hoạt động bổ ích. Tuy nhiên, trước những diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ cần được đặt lên hàng đầu. Sự quan tâm của gia đình, sự chủ động của các đơn vị tổ chức hoạt động hè cùng ý thức tự bảo vệ bản thân của các em nhỏ sẽ góp phần giúp trẻ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh.

Bài và ảnh: Phương Đỗ