Duy trì chất lượng giáo dục ở Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ

Từ mục tiêu, chiến lược được xác định cùng sự đồng lòng của đội ngũ sư phạm và tinh thần hiếu học của học sinh, những năm qua, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, phường Sầm Sơn đã, đang duy trì chất lượng giáo dục, tiếp tục khẳng định là “điểm sáng” bền vững của ngành giáo dục địa phương.

Đại diện lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ và Đoàn phường Sầm Sơn trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2025-2026.

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ không chỉ kiến tạo nên một môi trường sư phạm hiện đại, nhân văn mà còn là nơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng những ước mơ và chắp cánh cho tài năng của các thế hệ học sinh tỏa sáng. Từ những ngày đầu gian khó với cơ sở vật chất còn khiêm tốn, bằng khát vọng cháy bỏng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể sư phạm nhà trường đã bứt phá mạnh mẽ để gặt hái những “quả ngọt” đáng tự hào. Trong quá trình xây dựng “thương hiệu”, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành chức năng, sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh học sinh trong đầu tư cơ sở vật chất, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đoàn kết, vững mạnh, tâm huyết, trách nhiệm với nghề được nhà trường đặc biệt quan tâm và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt mỗi năm học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ cho biết: "Để làm tốt nhiệm vụ này, từ khi được thành lập năm 2015 đến nay, ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên. Trường lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm chuẩn mực để phấn đấu thi đua. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức cho giáo viên đi học tập kinh nghiệm tại các đơn vị trường bạn ở cả trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tạo sự gắn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với phương châm “Lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả công việc”, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm kể cả trong nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dậy ý chí vươn lên học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp trong mỗi học sinh. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường".

Cũng từ đây “thương hiệu” nhà trường được khẳng định với nhiều thành tích ấn tượng như: điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT luôn nằm trong top đầu các trường THCS trong toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tăng cả về số lượng và chất lượng giải; tỷ lệ học sinh thi đỗ lớp 10 công lập luôn đạt 100%, trong đó mỗi năm có từ 20 đến 25 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn... Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đoạt 31 giải học sinh giỏi cấp tỉnh với 3 giải nhất, 11 giải nhì, 10 giải ba và 7 giải khuyến khích. Trong đó đội tuyển Ngữ văn, Tiếng anh và Khoa học tự nhiên có tỷ lệ học sinh đoạt giải 100%. Cũng trong năm học này, nhà trường có 4 học sinh đoạt giải cấp tỉnh Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa”; 2 học sinh đoạt giải cấp phường và 2 học sinh đoạt giải cấp tỉnh “Hội thi giao lưu về an toàn giao thông” năm 2026; 1 học sinh đoạt giải cấp phường và 1 học sinh đoạt giải cấp tỉnh Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026; 4 học sinh đoạt giải “Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026” và 1 học sinh đoạt giải bạc Olympic Toán học trẻ Việt Nam...

Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh thông qua những bài học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa thiết thực. Nhà trường xác định kiến thức văn hóa là nền tảng giúp học sinh mở mang trí tuệ, nhưng chính đạo đức và kỹ năng mới là cái gốc để các em định vị bản thân và vững vàng bước vào đời. Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ Nguyễn Văn Hiền, một ngôi trường toàn diện không chỉ là nơi tạo ra những học sinh có điểm số cao, mà phải là nơi rèn giũa những con người biết yêu thương, có trách nhiệm với gia đình, xã hội và biết ứng xử văn minh.

Hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành- một cột mốc không quá dài nhưng đủ để Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ chứng minh rằng: Thành tích không phải là nhất thời, mà là kết quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ, khoa học và đầy khát vọng. Tiếp nối chặng đường hơn một thập kỷ tự hào ấy, bước sang giai đoạn mới, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng chính sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, sự chuyển mình mạnh mẽ trong phương pháp giảng dạy cùng tinh thần hiếu học của các thế hệ học sinh.

Bài và ảnh: Lê Phong