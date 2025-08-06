Đại Việt Tourist - Người đồng hành tin cậy trên hành trình khám phá Huế

Bạn mong muốn một chuyến đi nhẹ nhàng mà sâu sắc đến mảnh đất cố đô Huế, nơi thời gian dường như chậm lại? Với Đại Việt Tourist, tour Huế từ Đà Nẵng được tạo nên như một bản tình ca giữa cảnh sắc thiên nhiên và hơi thở văn hóa vùng miền.

Đại Việt Tourist – Người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình khám phá Huế

Trong bức tranh sôi động của ngành du lịch Việt Nam, giữa vô vàn công ty lữ hành ra đời mỗi năm tựa “nấm mọc sau mưa”, Đại Việt Tourist vẫn giữ vững phong độ như một điểm tựa tin cậy cho hàng ngàn bước chân xê dịch.

Đại Việt Tourist có tên đầy đủ là Công ty TNHH Lữ hành Đại Việt Tourist. Không chỉ đơn thuần là một đơn vị tổ chức tour du lịch Huế trọn gói, Đại Việt Tourist còn là nơi khởi nguồn cho những hành trình tinh tế, nơi mỗi chuyến đi đều được xem như một trải nghiệm được "thiết kế cảm xúc" dành riêng cho từng du khách.

Du khách tham gia tour Huế từ Đà Nẵng do Đại Việt Tourist tổ chức

Hành trình nhiều năm hoạt động đã tôi luyện Đại Việt Tourist trở thành một trong những thương hiệu lữ hành uy tín, được nhắc đến đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ du lịch chất lượng tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận.

Đại Việt Tourist sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tư vấn nhiệt tình, cùng các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa bản địa và luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu.

Lịch trình tour Huế 1 ngày – Điểm đến độc đáo cho trải nghiệm mới lạ

Khởi đầu bằng bình minh ven biển Đà Nẵng, bạn sẽ bước vào hành trình xuyên qua vùng đất Huế với cách kể chuyện tinh tế, dưới đây là lịch trình tour Huế xuất phát từ Đà Nẵng được Đại Việt Tourist tổ chức mỗi ngày.

Đại Việt Tourist xây dựng chương trình tour Huế từ Đà Nẵng rất chuyên nghiệp

- 07h30: Xe và HDV đón khách tại trung tâm Đà Nẵng.

- 08h15: Xe dừng lại Lăng Cô cho du khách tham quan, check in vịnh đẹp nhất Việt Nam.

- 09h00: Du khách tham quan Làng Ngọc Trai, nơi nuôi cấy và chế tác Ngọc Trai lớn nhất cả nước.

- 10h00: Du khách tham quan Lăng Khải Định, đây là lăng vua lớn và đẹp nhất tại Huế.

- 12h00: Du khách ăn bữa trưa tại nhà hàng 4 sao, thưởng thức những món ẩm thực Huế ngon nổi tiếng.

- 13h30: Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, xe đưa đoàn đến thăm Đại Nội Huế. Khám phá hết nét đẹp của hoàng thành, nơi làm việc của Vua Quan triều Nguyễn.

- 15h00: Hướng dẫn viên sẽ đưa du khách tham quan Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ và đẹp nhất tại Huế.

- 16h00: Du khách lên xe, đi dạo một vòng ngắm thành phố Huế và khởi hành về lại Đà Nẵng.

- 18h30: Về đến Đà Nẵng, xe đưa du khách về lại điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tour.

Đại Việt Tourist thiết kế tour Huế 1 ngày từ Đà Nẵng tựa như một tác phẩm nghệ thuật: Nhẹ nhàng, tinh tế, không ôm đồm quá nhiều địa danh mà chọn lọc điểm đến có chiều sâu. Tổng thể sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm đầy xúc cảm. Bạn không chỉ “đi” mà còn “sống” từng khoảnh khắc, từng hơi thở của Huế.

* Tham khảo lịch trình đầy đủ hơn: https://daivietourist.vn/tour-hue-tu-da-nang/

Tại sao tour Huế từ Đà Nẵng của Đại Việt Tourist được du khách lựa chọn?

Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Đại Việt Tourist chọn cho mình con đường phát triển bền vững dựa trên uy tín, chất lượng và sự tận tâm.

Giá tour hợp lý, nhiều ưu đãi

Giá tour của Đại Việt được đáng giá là khá “mềm” so với mặt bằng chung, phù hợp với đại đa số các du khách:

- Người lớn: 640.000 đồng (khách Việt Nam) - 800.000 đồng (khách quốc tế)

- Trẻ em 5–9 tuổi: 320.000 đồng (khách Việt Nam) - 400.000 đồng (khách quốc tế)

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí

Giá tour có thể có sự thay đổi tùy vào thời điểm. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tour sớm, sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với khách hàng thân thiết, khách đặt tour theo nhóm từ 5 người, hoặc combo Huế – Hội An – Bà Nà, Đại Việt Tourist có giá ưu đãi hơn.

Chất lượng dịch vụ cao cấp nhưng mức giá mềm

- Xe du lịch đời mới, tiện nghi, ghế êm, điều hòa mát lạnh, sạch sẽ tuyệt đối.

- Bữa trưa chuẩn nhà hàng 4 sao: Phục vụ các món ăn Huế truyền thống.

- Hỗ trợ nước suối, khăn lạnh và bảo hiểm du lịch toàn phần không lo phí phụ thu.

- Vé vào cửa tất cả điểm tham quan đã bao gồm trong tour, tối ưu ngân sách.

Đại Việt Tourist luôn vận chuyển du khách bằng hãng xe đời mới, hiện đại

Đặt tour nhanh chóng, dễ dàng, hỗ trợ mọi lúc

Bạn có thể đặt tour qua website hoặc hotline chỉ trong vài phút. Nhân viên của Đại Việt Tourist sẵn sàng tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ 24/7. Quy trình đặt tour mở, rõ ràng, không rườm rà.

Du khách có thể truy cập website để đăng ký tour Huế trực tuyến dễ dàng

Lịch trình khoa học, tinh tế, sáng tạo

Thay vì ôm đồm đưa du khách qua nhiều nơi, Đại Việt Tourist chọn lọc những điểm đến mang đậm bản sắc xứ Huế, từ lăng tẩm uy nghi đến thiên nhiên thanh bình và kiến trúc triều Nguyễn. Mỗi điểm đến đều là một nốt nhạc trong bản giao hưởng cảm xúc.

Hướng dẫn viên tựa người kể chuyện của hồn Huế

Hướng dẫn viên của Đại Việt Tourist là những người am hiểu sâu văn hóa lịch sử và biết truyền cảm hứng qua từng câu chuyện. Họ không chỉ dẫn đường mà còn dẫn cảm xúc, giúp bạn nghe thấy tiếng chùa vọng bên bờ sông, cảm nhận hơi nước sen, và hiểu từng nét kiến trúc cổ kính.

Liên hệ đặt tour Huế từ Đà Nẵng cùng Đại Việt Tourist: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST

- Trụ sở chính: 24 Nam Thọ 3, P. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Hotline: 0982.744.644

- Mail: luhanhdaiviet@gmail.com

- Website: https://daivietourist.vn/

- Maps : https://maps.app.goo.gl/gaQYBQKJTvzXPyqr9

- TikTok : https://www.tiktok.com/@daiviettourist

- Youtube : https://www.youtube.com/@daivietourist

- Fb: https://www.facebook.com/luhanhdaiviettourist

