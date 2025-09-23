Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng và sự phối hợp hiệu quả từ chính quyền cùng các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội.

Cụ thể, nhiều lĩnh vực hoạt động đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân vào các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thọ Đặng Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội.

Trong năm 2024-2025, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn theo Chỉ thị 22-CT/TU, xã đã hỗ trợ xây dựng 46 căn nhà, đạt 100% kế hoạch, với tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng, dành cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận các thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến hơn 4.667m2 đất để mở rộng, làm mới các tuyến đường và đóng góp trên 2.245 ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác vận động hỗ trợ người nghèo đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã...

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam xã Yên Thọ đề ra các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đó là: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình, kế hoạch công tác của MTTQ và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tập hợp, đoàn kết, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, hướng mạnh về địa bàn dân cư; phát huy vai trò tổ chức thành viên, tổ tư vấn; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới...

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc Hương