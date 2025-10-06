Đại hội đại biểu MTTQ xã Hóa Quỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 6/10, Ủy ban MTTQ xã Hóa Quỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 113 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong những năm qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Hóa Quỳ và các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2024 - 2029 tính đến thời điểm hiện tại đã đạt được những kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, tạo nên sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn xã đã vận động được hơn 15,9 tỷ đồng, 600 công lao động xây dựng các tuyến đường giao thông. Nhân dân đầu tư hơn 125 tỷ đồng xây mới, chỉnh trang nhà ở dân cư...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hóa Quỳ Nguyễn Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà tạm, nhà dột trên địa bàn tỉnh, từ nguồn ủng hộ của địa phương và sự hỗ trợ của tỉnh, MTTQ xã đã phối hợp, hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoá Quỳ Lê Thị Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Thị Tĩnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Hóa Quỳ đạt được thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 50 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Hóa Quỳ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI. Ông Nguyễn Văn Chiến được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hóa Quỳ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga