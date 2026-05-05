Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thượng Ninh

Sáng 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ xã Hóa Quỳ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Thượng Ninh.

Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri Thượng Ninh đồng tình với các chủ trương, chính sách lớn, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với lĩnh vực chính sách dân tộc miền núi, cử tri xã Thượng Ninh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể, đầy đủ và thống nhất về các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động công tác tại xã đặc biệt khó khăn; quy định rõ cơ chế bố trí, phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định cho phép điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói trong trường hợp giá cả thị trường biến động bất thường, vượt ngưỡng cho phép; có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Cử tri xã Thượng Ninh đề nghị Quốc hội quan tâm, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục bố trí nguồn lực để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong giai đoạn tiếp theo; nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở phù hợp với biến động giá cả vật liệu xây dựng hiện nay; ưu tiên hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao hiệu quả thực hiện...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri cũng tập trung vào việc đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm biên chế về công nghệ thông tin và có chính sách hỗ trợ cán bộ công chức xã kiêm nhiệm về công nghệ thông tin tại cấp cơ sở; đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn, miền núi dễ dàng tiếp cận; quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công; hoàn thiện việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu quốc gia; giải quyết dứt điểm hiện trạng đất của các hộ dân tại thôn Khe Khoai và thôn Đồng Ngấn bị chồng lấn với diện tích đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh quản lý...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Linh Hương