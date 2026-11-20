Đa dạng hóa cây trồng trên đồng đất Cẩm Tân

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đang trở thành hướng đi chiến lược giúp nông dân xã Cẩm Tân nâng cao giá trị kinh tế. Từ những vùng đất vốn chỉ sản xuất lúa, ngô hiệu quả thấp, nhiều mô hình sản xuất mới đã bén rễ, mở ra triển vọng làm giàu bền vững ngay trên đồng đất quê hương.

Mô hình trồng cây chanh vàng Mỹ của hộ gia đình ông Hoàng Công Toản, thôn Phúc Do, xã Cẩm Tân.

Những năm gần đây, xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là “đòn bẩy” nâng cao đời sống người dân, UBND xã Cẩm Tân đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân phá thế độc canh, mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Nhận thấy diện tích đất vườn đồi của gia đình trước đây canh tác manh mún, kém hiệu quả, năm 2024, ông Hoàng Công Toản đã cất công tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật từ nhiều nơi và quyết định đầu tư trồng giống chanh vàng Mỹ. Đây là giống cây có đặc tính sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cho quả quanh năm và được thị trường ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng, hàm lượng tinh dầu cao. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ, tỉa cành tạo tán hợp lý và áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, vườn chanh vàng Mỹ của gia đình ông Toản phát triển tốt, cho sản lượng cao. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng năm cho gia đình, mô hình của ông còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm và cung cấp cây giống, kỹ thuật cho nhiều hộ dân trong và ngoài xã.

Ông Hoàng Công Toản cho biết: “Sau thời gian trồng thử nghiệm, vườn chanh có khoảng 700 gốc đang cho thu hoạch, trung bình mỗi tháng thu về khoảng 200kg chanh. Với giá bán hiện nay khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg, mỗi năm riêng cây chanh vàng Mỹ cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng. Tôi cũng hỗ trợ nhiều hộ trồng cây chanh vàng Mỹ để phát triển kinh tế”. Đến nay, trên địa bàn xã Cẩm Tân có 10 hộ dân tham gia, tổng diện tích đạt hơn 10ha. Để ổn định đầu ra, xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, các hộ đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất chanh vàng Mỹ xã Cẩm Tân. Đồng thời, ký hợp đồng với Công ty CP Thương mại vận tải và Xuất nhập khẩu An Trường Thịnh (Hà Nội) tiêu thụ chanh vàng Mỹ, mở ra hướng phát triển ổn định, bền vững cho người dân.

Song song với việc phát triển các loại cây ăn quả chủ lực, Cẩm Tân còn chú trọng khai thác tiềm năng đất bãi, đất lúa kém hiệu quả để mở rộng diện tích các loại cây màu ngắn ngày theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, như: mô hình trồng mướp đắng và bí đỏ lấy hạt. Bước vào sản xuất vụ đông 2026-2027, UBND xã Cẩm Tân đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đứng ra làm cầu nối, ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm với Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát. Đồng thời, tổ chức cung ứng giống, vật tư phân bón và cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn cho người dân. Trên địa bàn xã đã có 8ha bí đỏ và mướp đắng lấy hạt. Thực tế canh tác cho thấy, cây mướp đắng và bí đỏ lấy hạt rất hợp với chất đất phù sa ven sông và đất màu tại Cẩm Tân. Quy trình chăm sóc không quá phức tạp, thời gian sinh trưởng ngắn, giúp người dân quay vòng vốn nhanh. Đặc biệt, nhờ có doanh nghiệp bao tiêu với giá thu mua ổn định ngay từ đầu vụ, bà con tránh được điệp khúc “được mùa mất giá”. Đến nay, cây mướp đắng đã bắt đầu cho thu hoạch, doanh nghiệp đang thu mua hạt thương phẩm... mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, trồng lúa trên cùng một chân đất, giúp nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.

Thành công bước đầu từ mô hình trồng chanh vàng Mỹ hay các vùng chuyên canh mướp đắng, bí đỏ lấy hạt trên đồng đất Cẩm Tân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Người dân không còn tâm lý e ngại mà đã chủ động hơn trong việc tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang các cây trồng hàng hóa có thị trường tiêu thụ rõ ràng.

Ông Lê Xuân Minh, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Tân, cho biết: "Để nhân rộng và phát triển bền vững các mô hình cây trồng mới, xã Cẩm Tân tiếp tục quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Địa phương sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ để hình thành chuỗi giá trị khép kín, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Cẩm Tân trên thị trường, mang lại thu nhập ổn định cho người dân”.

Bài và ảnh: Lê Hòa