Cụm thi đua số 9: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025

​Chiều 31/3, Cụm thi đua số 9 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Đinh Công Chiến, Phó Giám thị Trại giam số 5, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 năm 2025 và Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Cụm trưởng đồng chủ trì hội nghị. ​

Năm 2025, Cụm thi đua số 9 đã triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, người lao động tham gia và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp khen thưởng. ​

Bàn giao đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 9 năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời là năm triển khai nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, Cụm thi đua số 9 xác định sẽ có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chú trọng quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị, để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua của tỉnh. ​Hội nghị đã bình xét, suy tôn các các cá nhân, tập thể trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2026.

