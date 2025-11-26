Cuba cân nhắc biện pháp mới thu hút đầu tư nước ngoài giữa khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng

Cuba đang cân nhắc một loạt biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thông qua việc tạo ra môi trường kinh doanh đơn giản, linh hoạt và minh bạch hơn, trong bối cảnh quốc đảo này đối mặt với khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Cuba đang cân nhắc một loạt biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Đầu tư Nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga cho biết tại một diễn đàn bên ngoài Havana rằng, chính phủ Cuba sẽ cho phép các nhà đầu tư trả lương bằng USD, trực tiếp thuê nhân công, và mua bất động sản mà không chịu các hạn chế nghiêm ngặt như trước đây. Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ được nhập khẩu nhiên liệu khi cần thiết, và các thủ tục hành chính, giấy phép sẽ được rút ngắn đáng kể, nhằm giảm bớt tình trạng quan liêu vốn đã tồn tại lâu nay.

Bộ trưởng Đầu tư Nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga. Ảnh: Reuters

Nếu được luật hóa và triển khai, các biện pháp này sẽ đánh dấu một bước rời xa mô hình kiểm soát đầu tư chặt chẽ theo kiểu kinh tế kế hoạch Liên Xô vốn áp dụng trong nhiều thập kỷ. Hiện tại, Cuba có 376 doanh nghiệp nước ngoài từ 40 quốc gia đang hoạt động, nhưng các quy định phức tạp, bao gồm yêu cầu vận hành bằng đồng peso địa phương, hạn chế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc chính phủ phân công lao động, lâu nay khiến các nhà đầu tư ngần ngại.

Bối cảnh kinh tế hiện nay của Cuba tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với môi trường đầu tư. Quốc đảo phải đối mặt với cúp điện hàng giờ mỗi ngày, dịch bệnh do muỗi lan truyền, và đồng peso lao dốc mạnh. Bên cạnh đó, làn sóng di cư kỷ lục của lực lượng lao động trẻ ra nước ngoài càng làm giảm sức hấp dẫn của Cuba đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Bộ trưởng Pérez-Oliva Fraga nhấn mạnh rằng năm nay Cuba đã phê duyệt 32 doanh nghiệp mới với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD, dù chưa rõ số vốn thực tế đã được giải ngân.

Hiện nay, chính phủ Cuba nhìn nhận đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và cải thiện nguồn thu ngoại tệ.

