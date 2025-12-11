Cửa hàng 18K Watches VN chuyên cung cấp, thu mua, ký gửi đồng hồ chính hãng

Giữa bối cảnh thị trường đồng hồ đầy biến động, việc tìm kiếm một địa chỉ mua bán đồng hồ uy tín trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều khách hàng. Hiểu rõ điều đó, 18K Watches VN tự hào mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng – Đẳng cấp – Chuẩn xác từng chi tiết. Chúng tôi mang tới những mẫu đồng hồ được kiểm định nghiêm ngặt và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, giúp khách hàng yên tâm sở hữu những cỗ máy thời gian chất lượng nhất.

18K Watches VN tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các thương hiệu đồng hồ danh tiếng hàng đầu thế giới. Với hệ thống Showroom được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, chúng tôi mang đến không gian mua sắm chuyên nghiệp và lựa chọn đa dạng dành cho những người yêu đồng hồ. Những thương hiệu tiêu biểu tại 18K Watches VN cần kể tới như :

• Omega

○Là thương hiệu mang tính biểu tượng trong ngành đồng hồ, sở hữu nhiều cột mốc lịch sử ấn tượng. Các bộ sưu tập như : Seamaster, Speedmaster, Constellation, De Ville đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và độ bền hoàn hảo. Là thương hiệu có chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên Mặt Trăng ( Speedmaster Moonwatch ) và là thương hiệu bấm giờ chính thức của Olympic trong nhiều thập kỷ.

○Đây cũng là thương hiệu tiên phong phát triển bộ thoát Co Axial, nâng cao độ chính xác và giảm ma sát vượt trội. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, giá trị thương hiệu cao và tính ứng dụng linh hoạt, đồng hồ Omega trở thành lựa chọn yêu thích của doanh nhân, người chơi đồng hồ và cả các nhà sưu tầm trên toàn cầu.

• Rolex: Biểu tượng của sự bền bỉ, sang trọng và khả năng giữ giá vượt thời gian.

• Hublot: Nghệ thuật chế tác hiện đại, nổi bật với triết lý Art of Fusion.

• Patek Philippe: Tinh hoa chế tác thủ công với giá trị sưu tầm hàng đầu thế giới.

•Franck Muller: Dấu ấn thiết kế táo bạo, nổi bật với nghệ thuật tạo hình vỏ Tonneau.

•Richard Mille: “ Cỗ máy triệu đô ” với vật liệu công nghệ cao và cấu trúc Skeleton độc đáo.

•Audemars Piguet: Thương hiệu nổi tiếng với Royal Oak, biểu tượng của đồng hồ thể thao xa xỉ.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7

Tại 18K Watches VN, mỗi nhân viên không chỉ đơn thuần là người bán hàng mà còn là những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực đồng hồ. Đội ngũ được đào tạo bài bản về từng thương hiệu, từ lịch sử hình thành, triết lý chế tác, những cột mốc phát triển cho đến đặc trưng thiết kế của từng bộ sưu tập.

Khi đến với 18K Watches VN, khách hàng không chỉ được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, mà còn được chia sẻ những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi thương hiệu và từng mẫu đồng hồ. Đây là một trải nghiệm khác biệt mà chúng tôi luôn tự hào mang đến.

Trưng bày theo quy chuẩn tối ưu và tiện dụng nhất

Tại hệ thống Showroom của 18K Watches VN, mỗi chiếc đồng hồ đều được trưng bày rõ ràng, đảm bảo tính thẩm mỹ, sự trang trọng và mang đến trải nghiệm quan sát tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi liên tục cập nhật các mẫu đồng hồ nam nữ mới nhất, giúp khách hàng luôn có được những lựa chọn đa dạng nhất.

Không gian trưng bày tại 18K Watches VN được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế và hiện đại. Cách bố trí ánh sáng, tủ trưng bày và từng khu vực thương hiệu đều được tính toán kỹ lưỡng, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy những mẫu đồng hồ phù hợp với phong cách, cá tính và nhu cầu sử dụng của mình.

Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 5*

18K Watches VN cung cấp dịch vụ bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp ngay tại trung tâm kỹ thuật đạt chuẩn 5★ của chúng tôi. Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc hiện đại cùng các thiết bị kiểm định tiên tiến, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành Watchmaking Thụy Sĩ. Các quyền lợi bảo hành tại 18K Watches VN bao gồm :

Miễn phí bảo hành máy lên đến 5 năm

Miễn phí thay Pin trọn đời đối với đồng hồ Quartz

Hỗ trợ 1 đổi 1 nếu sản phẩm phát sinh lỗi hoặc khách hàng không hài lòng

Hỗ trợ mua hàng trả góp 0% lãi suất

Bảo hành dài hạn 5 năm với tất cả các dòng sản phẩm được mua tại Shop.

Tiện ích khác tại cửa hàng 18K Watches VN

Khi mua sắm tại hệ thống, khách hàng được tặng dây da cao cấp tương thích với từng mẫu đồng hồ. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vận chuyển toàn quốc giúp khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào. Ship hỏa tốc 3 tiếng áp dụng MIỄN PHÍ cho đơn hàng Online tại các khu vực : Nội thành TP Hải Phòng - Hà Nội – Bắc Ninh – Hưng Yên – Thái Bình – Nam Định – Hải Dương – Quảng Ninh. Thời gian giao hàng: Trong vòng 3 giờ kể từ lúc xác nhận đơn hàng ( Trong khung giờ làm việc ).

18K Watches VN còn mang đến dịch vụ thu cũ đổi mới ( Trade In ). Đồng hồ sẽ được kỹ thuật viên kiểm định tình trạng, báo giá minh bạch, sau đó khách hàng có thể quy đổi trực tiếp thành khoản thanh toán cho mẫu mới. Song song với đó, dịch vụ ký gửi đồng hồ hỗ trợ khách hàng bán lại sản phẩm một cách an toàn, tiện lợi và hiệu quả.

