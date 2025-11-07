Cử tri xã Trung Chính kiến nghị nhiều nội dung liên quan lĩnh vực giáo dục, y tế

Sáng 7/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa; Đinh Ngọc Thúy, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Trung Chính trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri xã Trung Chính dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Trung Chính bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời phản ánh một số bất cập liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi... đề nghị HĐND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Trung Chính đã phát biểu giải trình theo thẩm quyền một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin thêm kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2025.

Đại biểu Đinh Ngọc Thúy phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đinh Ngọc Thúy, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Thanh Thảo