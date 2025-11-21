Cử tri kiến nghị đẩy nhanh công tác quy hoạch chung phù hợp với tình hình mới

Sáng 21/11, tại xã Lưu Vệ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đã tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Quảng Xương cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri và Nhân dân dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã thuộc huyện Quảng Xương (cũ) gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Qua nghe báo cáo, cử tri các xã thuộc huyện Quảng Xương cũ, gồm: Lưu Vệ, Quảng Chính, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Tiên Trang bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của quê hương trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Linh mục Trần Xuân Mạnh thông tin đến cử tri và Nhân dân dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh đẩy nhanh công tác quy hoạch chung cho phù hợp với tình hình mới sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sớm quyết định phương án đầu tư tuyến đường vành đai 3 nhánh Đông để các xã triển khai phương án quy hoạch phù hợp; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đô thị ven biển Quảng Xương (cũ) và Dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quảng Yên...

Cử tri cũng đề cập đến những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; những vướng mắc, bất cập trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, nhất là những tồn đọng do lịch sử để lại thuộc thẩm quyền của tỉnh, bộ, ngành Trung ương. Qua đó, kiến nghị đại biểu HĐND có ý kiến với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh xem xét, giao tăng chỉ tiêu tuyển hoặc hợp đồng giáo viên hằng năm cho ngành giáo dục; tăng định biên cho đối tượng giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy làm rõ thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Trần Hằng