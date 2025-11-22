COP 30 bế tắc về nhiên liệu hóa thạch

Brazil, nước chủ nhà của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã kêu gọi các quốc gia đoàn kết để đạt thỏa thuận nhằm tăng cường nỗ lực khí hậu quốc tế, khi hội nghị kéo dài quá thời hạn dự kiến do các nước vẫn bế tắc về việc liệu thỏa thuận có nên định hướng thế giới rời xa nhiên liệu hóa thạch hay không.

Brazil kêu gọi đoàn kết khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu bế tắc về nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: TRT.

Brazil nhấn mạnh hội nghị là một thời điểm quyết định đối với hợp tác quốc tế trong hành động khí hậu, kêu gọi các quốc gia vượt qua khác biệt và gửi thông điệp rằng hành động toàn cầu đồng bộ là con đường tốt nhất để tiến về phía trước.

Phát biểu trước khi các đại biểu tiếp tục tiến hành đàm phán trong một cuộc họp kín, Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago nói: “Đây không thể là một chương trình nghị sự chia rẽ chúng ta. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận.”

Tuy nhiên, sự chia rẽ về tương lai của dầu mỏ, khí đốt và than đá đã làm nổi bật những khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận đồng thuận tại hội nghị thường niên này, vốn là bài kiểm tra lâu dài về quyết tâm toàn cầu nhằm ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Một dự thảo văn bản thỏa thuận được Brazil công bố, không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, loại bỏ hoàn toàn một loạt các lựa chọn liên quan vốn đã được đưa vào phiên bản trước đó.

Hàng chục quốc gia, bao gồm các nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn, đã cho rằng các lựa chọn này là không thể chấp nhận được, trong khi khoảng 80 chính phủ khác lại ủng hộ chúng. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra khí nhà kính, vốn là yếu tố góp phần lớn nhất vào hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nhà máy lọc dầu ở Baton Rouge, bang Louisiana, thuộc sở hữu của hãng ExxonMobil, Mỹ Ảnh: Getty.

Nhà đàm phán đến từ Panama, Juan Carlos Monterrey, cho biết việc loại nhiên liệu hóa thạch ra khỏi thỏa thuận COP30 có nguy cơ biến các cuộc đàm phán thành một “vở xiếc”. Ông nói: “Không nêu tên các nguyên nhân của khủng hoảng khí hậu không phải là thỏa hiệp. Đó là sự phủ nhận”. Trong khi đó, ủy viên EU phụ trách khí hậu, Wopke Hoekstra, cho biết dự thảo thỏa thuận là không thể chấp nhận được. Ông Hoekstra cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể “vượt ra ngoài vùng an toàn” về một số phần của thỏa thuận liên quan đến tài chính mà các nước giàu cung cấp để giúp các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng chỉ khi các phần trong văn bản về hành động cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính được củng cố.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters