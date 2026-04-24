Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2026

Chiều 24/4, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn cho biết: Hằng năm công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Tháng Công nhân với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các chương trình ngày càng được đổi mới, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, tạo sự đồng hành giữa doanh nghiệp và người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa trao quà cho người lao động khó khăn.

Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực, Ban Chấp hành Công đoàn công ty kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Các xưởng, tổ công đoàn được yêu cầu lựa chọn nội dung phù hợp với thực tiễn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong triển khai các hoạt động hướng về người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đã trao 280 suất quà, tổng trị giá 248,5 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Thanh Huê