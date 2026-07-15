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Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/7, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã ký kết biên bản phối hợp đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Sáng 15/7, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã ký kết biên bản phối hợp đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông trao biên bản hợp tác.

Theo biên bản phối hợp, trong giai đoạn 2026-2030 hai bên sẽ tập trung thực hiện các nội dung: Hỗ trợ cải tạo mặt cỏ sân vận động, hỗ trợ việc làm cho vận động viên, chế độ khen thưởng cho vận động viên và quảng bá thương hiệu Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tại sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của ngành thể thao.

Việc ký kết biên bản phối hợp không chỉ là sự tiếp nối những hoạt động đồng hành hiệu quả giữa hai bên trong thời gian qua, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, bền vững hơn.

Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đàm Văn Long phát biểu tại lễ ký kết.

Với tiềm lực, uy tín và trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cùng quyết tâm của ngành thể thao Thanh Hóa, chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, cải thiện điều kiện tập luyện, thi đấu và tạo thêm động lực để các vận động viên phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, với mục tiêu giành từ 40 huy chương vàng trở lên.

Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác; sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ; thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện để bảo đảm chương trình phối hợp đạt mục tiêu đề ra.

Công ty Tiến Nông tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành tích cao Thanh Hóa

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu định hướng tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự khẳng định, việc ký kết biên bản hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao với Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Tiến Nông gắn liền với sự phát triển của thể thao thành tích cao Thanh Hóa. Đồng thời, tạo điều kiện để các vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu, nâng cao thành tích thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và các giải thể thao quốc gia, quốc tế trong những năm tiếp theo.

Duy Tính

Từ khóa:

#Tiến Nông #biên bản hợp tác #Nông nghiệp #thể thao thành tích cao #Du lịch Thanh Hoá #ký kết #Cổ phần #Công ty #Trung tâm #đồng hành

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