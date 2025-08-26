Công ty Điện lực Thanh Hóa kích hoạt cấp độ cao nhất trong công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão Kajiki gây ra

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nâng cấp mức ứng phó lên cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư, quyết tâm đảm bảo an toàn lưới điện và duy trì cung cấp điện liên tục cho các phụ tải trọng điểm.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hóa chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó cơn bão số 5 (Kajiki)

Ngày 25/8, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các giải pháp ứng phó cơn bão số 5 (Kajiki). Nội dung tập trung vào việc rà soát toàn bộ phương án ứng phó, củng cố nhân lực, vật tư và phương tiện, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), PC Thanh Hóa đã kích hoạt mức cao nhất của phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, quán triệt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy, lực lượng, vật tư và hậu cần và giữ vững tôn chỉ: đặt an toàn lao động lên hàng đầu.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban chức năng và đơn vị trực thuộc đảm bảo 100% quân số ứng trực từ 17h00 ngày 24/8 cho đến khi bão tan theo Công điện của Công ty ban hành trước đó; thường xuyên cập nhật phương án, chú trọng các khu vực trọng điểm dễ ngập úng, sạt lở; lập danh sách lực lượng xung kích, kiểm tra kho vật tư dự phòng và sẵn sàng điều phối nguồn lực.

Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh tai nạn; quản lý chặt các kênh thông tin, tương tác nhanh với khách hàng; duy trì liên lạc thông suốt với Trung tâm điều độ. Đồng thời, ưu tiên cấp điện ổn định cho bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, đơn vị thủy nông, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời sự cố.

Ông Nguyễn Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn EVN kiểm tra công tác ứng phó trước, trong và sau cơn bão số 5 tại PC Thanh Hóa.

Cũng trong ngày 25/8, đoàn công tác của EVN do ông Nguyễn Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn làm trưởng đoàn đã làm việc với PC Thanh Hóa. Đoàn yêu cầu đơn vị bám sát thực tiễn, không chủ quan, tăng cường kiểm tra địa bàn trọng điểm, chuẩn bị kịch bản xử lý sự cố, duy trì điện cho các phụ tải thiết yếu và báo cáo nhanh, chính xác thiệt hại ngay sau bão. Sau buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực ven biển và ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của PC Thanh Hóa.

Giám đốc Hoàng Hải cùng đoàn công tác PC Thanh Hóa kiểm tra việc chuẩn bị cũng như động viên, thăm hỏi lực lượng CBCNV đơn vị trực thuộc đang tham gia ứng trực cơn bão số 5.

Song song với đó, PC Thanh Hóa cũng đã thành lập các đoàn công tác do ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở, kiểm tra công tác ứng trực tại các vị trí xung yếu và động viên cán bộ công nhân viên (CBCNV) bám trụ hiện trường. Lãnh đạo Công ty khẳng định sẽ bảo đảm đầy đủ điều kiện về hậu cần, phương tiện để người lao động an tâm làm nhiệm vụ, giữ vững dòng điện trong mưa bão.

Trước đó, ngày 24/8, đoàn công tác của EVNNPC do Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số đơn vị. Ông Vũ Anh Phương đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của PC Thanh Hóa.

Tính đến 17h30 ngày 25/8, toàn tỉnh ghi nhận có 42 đường dây bị sự cố, 2.128 trạm biến áp mất điện, ảnh hưởng đến gần 250 nghìn khách hàng.

Công nhân Đội QLĐL khu vực Hạc Thành (PC Thanh Hóa) khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra trong đêm 25/8/2025 sau khi bão tan.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc PC Thanh Hóa, hiện tại các đơn vị trực thuộc đang tập trung nhân lực, tích cực, khẩn trương khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực không an toàn, đồng thời huy động tối đa phương tiện, vật tư để từng bước khôi phục cấp điện, trong đó ưu tiên khôi phục điện cho các phụ tải trọng điểm, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương xử lý nhanh các điểm xung yếu. Dự kiến trong đêm nay, PC Thanh Hóa bước đầu sẽ từng bước khôi phục lưới điện trung áp, tiếp đó cấp điện trở lại cho khách hàng ở khu vực đảm bảo an toàn sau khi bão tan.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, an toàn và hiệu quả, PC Thanh Hóa quyết tâm bảo vệ, nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện phục vụ đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

