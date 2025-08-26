Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo đấu giá tài sản (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:

Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa (Phòng thi hành án dân sự khu vực 4), địa chỉ: Số 71 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà VCCI - số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 535, tờ bản đồ số 10, Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 325335, số vào sổ cấp GCN: CS 00619 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cấp ngày 18/7/2022. Địa chỉ: TDP Kiều Đại, phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn (nay là TDP Kiều Đại, phường Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hoá mang tên bà Lê Thị Thu Hương.

- Giá khởi điểm: 631.558.800 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn , tám trăm đồng); Tiền đặt trước: 126.311.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm mười một nghìn đồng trên một bộ hồ sơ) . Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) ; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực

- Thành phần hồ sơ : Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết; CCCD; ĐKKD; BB họp HĐTV/HĐQT, CCCD người đại diện, Vb ủy quyền (nếu có);

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định; nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và trong thời hạn quy định; Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 2 5 / 8 /2025 đến ngày2 9 / 8 /202 5 (trong giờ hành chính), tại tại TDP Kiều Đại, phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn (nay là TDP Kiều Đại, phường Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hoá và tại Phòng thi hành án dân sự khu vực 4.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán, nộp hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 25 / 8 /2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 12 / 9 / 2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 25/8/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/9/2025 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh; số TK: 3530.8866.5.6688 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 17/9/2025

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết có trong hồ sơ đăng ký đấu giá hoặc liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà VCCI - số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0 916086979. Email: congtydaugiahopdanhhoanganh@gmail.com.

GIÁM ĐỐC: Trần Tất Hùng