Thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh, thông báo đấu giá tài sản (lần 01). Cụ thể:

1. Người có tài sản đấu giá: Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá - Địa chỉ: Số 71 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh - địa chỉ: Tầng 05 Toà nhà VCCI - số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 435, tờ bản đồ số 23, bản đồ địa chính xã Cẩm Bình đo đạc năm 2009. Tổng diện tích 1467m2, giảm 92m2 so với số liệu ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (1559m2), địa chỉ thửa đất: Thôn Tô, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 831394, số vào sổ cấp GCN: CS 02692 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 13/12/2021 cho ông Nguyễn Văn Hào và bà Phạm Thị Hoa.

Giá khởi điểm: 1.195.000.000đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 239.000.000đồng/01 hồ sơ (Hai trăm ba mươi chín triệu đồng trên một hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực;

4.2. Thành phần hồ sơ: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết; CCCD; ĐKKD; BB họp HĐTV, CCCD người đại diện, văn bản ủy quyền nếu có;

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá: Thuộc các đối tượng được theo mục 4.1; nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6; Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước;

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 13/08/2025 đến hết 17h00 ngày 19/08/2025 (tại Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh; Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 và địa chỉ của tài sản).

- Thời gian bán, mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/08/2025 đến hết 17h00 ngày 29/08/2025 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ 14h30p ngày 05/09/2025 tại trụ sở Phòng thi hành án dân sự khu vực 12 – tỉnh Thanh Hoá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đức Anh. Địa chỉ: Tầng 05 Toà nhà VCCI - số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904.235.586

Giám đốc - Đấu giá viên: Nguyễn Anh Đức