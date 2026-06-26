Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Thanh Hóa thông báo mất giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô

Kể từ ngày ban hành thông báo, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Thanh Hóa không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, yêu cầu bồi thường hoặc phát sinh quyền lợi bảo hiểm nào liên quan đến các Giấy chứng nhận bảo hiểm được nêu trong thông báo này. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Thương mại Xuân Thành Phát Thanh Hóa (VinFast Thanh Hóa) là đơn vị được Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Thanh Hóa cấp phát quyển ấn chỉ TNOto, số quyển 25001121, gồm các seri từ TNOto250005601 đến TNOto250005605. Trong quá trình chuyển địa điểm văn phòng, Công ty TNHH Thương mại Xuân Thành Phát Thanh Hóa đã làm thất lạc quyển ấn chỉ nêu trên. Cụ thể:

Số seri TNOto250005601 đã được lập sai và đã gạch hủy theo đúng quy định; phương tiện liên quan đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm khác và đã nộp phí bảo hiểm đầy đủ.

Các số seri từ TNOto250005602 đến TNOto250005605 chưa được sử dụng.

Thời điểm phát hiện mất ấn chỉ: Tháng 5 năm 2026.

Kể từ ngày ban hành thông báo này, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Thanh Hóa không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, yêu cầu bồi thường hoặc phát sinh quyền lợi bảo hiểm nào liên quan đến các Giấy chứng nhận bảo hiểm nêu trên.

Mọi tổ chức, cá nhân phát hiện hoặc tiếp nhận các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri nêu trên, đề nghị thông báo về:

Đơn vị: Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Thanh Hóa.

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Viettel Thanh Hóa, nam Đại lộ Lệ Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0868 597 368.

Người tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Xuân Bằng.

Email: bang.nguyenxuan@gic.com.vn.

BẢO HIỂM TOÀN CẦU THANH HÓA