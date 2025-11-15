Công nghệ số thay đổi phương pháp dạy học truyền thống

Ứng dụng các thiết bị thông minh dựa trên nền tảng số đang dần thay đổi phương pháp dạy học truyền thống, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trường học cũng như chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Trường Tiểu học Định Hoà, xã Định Hoà là một trong những đơn vị đầu tiên đưa mô hình quản lý thư viện điện tử vào hoạt động ngay từ năm học 2024-2025. Theo đó, nhà trường đã triển khai ứng dụng mô hình thư viện điện tử trên hệ thống phần mềm VnEdu.

Đến nay, toàn trường đã hoàn thành tích hợp hơn 2.000 đầu sách quản lý lên thư viện điện tử; các loại sách được phân loại, sắp xếp khoa học theo các thư mục cùng chủ đề trên internet, như: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, sách pháp luật, sách về biển đảo quê hương, thiết lập hệ thống kho đề thi học kỳ qua các năm. Qua đó, giúp nhà trường hỗ trợ các em học sinh trong việc tìm kiếm, truy cập thư viện điện tử, đăng ký mượn sách.

Việc triển khai thư viện điện tử còn giúp nhà trường bắt nhịp với những thay đổi trong thời đại công nghệ số, giải quyết các vấn đề trong việc tra cứu, lưu trữ và quản lý thư viện trường học thay thế cho cách quản lý truyền thống trên giấy tờ, sổ sách trước đây, phục vụ tốt nhu cầu tham khảo tài liệu của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Cô Lê Thị Hồng, phụ trách thư viện Trường Tiểu học Định Hoà cho biết, trong quá trình triển khai hoạt động của thư viện điện tử, công tác tập huấn cho giáo viên cũng như hướng dẫn học sinh khai thác tài liệu trên thư viện điện tử hiệu quả thông qua các link hướng dẫn gửi giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Cô Lê Thị Hồng (bên trái) đang hướng dẫn giáo viên truy cập thư viện điện tử qua mã QR.

Tiết học môn Toán của cô và trò lớp 4B, Trường Tiểu học Đông Văn, phường Đông Quang, bảng đen, phấn trắng quen thuộc trước đây đã được thay thế bằng các tiết học sinh động, đa dạng nhờ sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ và các nền tảng số. Công nghệ AI được tích hợp vào tiết học, nội dung bài giảng. Các công cụ trợ lý ảo trong giảng dạy giúp giáo viên thiết kế bài học trực quan, hấp dẫn, khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Thay vì chỉ giảng bài bằng lời nói, giáo viên có thể trình chiếu hình ảnh, video, tài liệu minh họa hoặc tạo các bài kiểm tra tương tác ngay trên màn hình tivi thông minh, giúp học sinh vừa học, vừa phát triển tư duy trực quan sinh động ngay tại lớp.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng, Trường Tiểu học Đông Văn, phường Đông Quang cho biết, các giáo viên trong trường được tập huấn công nghệ AI trong soạn giáo án, chuẩn bị bài học trên lớp, thuận tiện, khắc phục được hạn chế của các phương pháp dạy học truyền thống.

Nếu trước đây, tiết học môn Địa Lý tại Trường THPT Đông Sơn 2, phường Đông Quang, học sinh chỉ có thể quan sát được các hình ảnh của bài học qua các ảnh tĩnh trong sách giáo khoa, thì giờ đây với sự hỗ trợ của AI, các hình ảnh của bài học sẽ được mô phỏng sinh động, chân thực trên phần mềm giáo án điện tử của giáo viên đã thiết kế và trình chiếu trực quan trên màn hình tivi thông minh.

Các mô phỏng thực hành thí nghiệm ảo 3D đã khiến cho giờ học trở nên hấp dẫn, các em học sinh có những trải nghiệm thú vị qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, việc soạn giảng bằng giáo án điện tử đã giúp mỗi giáo viên chủ động tìm tòi, chia sẻ kinh nghiệm và sáng tạo trong cách ứng dụng AI để thiết kế bài giảng phù hợp với từng môn học.

Thầy giáo Lê Huy Hậu, Giáo viên môn địa lý, Trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa cho biết thiết kế bài học lên lớp được hỗ trợ bởi AI rất hiệu quả, tiết kiệm thời gian, hiệu quả trong giảng dạy.

Tiết học môn Địa lý của thầy và trò Trường THPT Đông Sơn 2

Thực hiện Đề án phát triển năng lực số cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2024-2026, Thanh Hóa phấn đấu 100% giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng nền tảng dạy học số; 80% cơ sở giáo dục triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Từ năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 100% trường học được trang bị máy vi tính kết nối mạng wifi cung cấp miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh; gần 2.000 đơn vị quản lý giáo dục, trường học đã và đang được Viettel, VNPT hỗ trợ miễn phí từ 1 đến 2 đường truyền internet cáp quang, đảm bảo tốt công tác quản lý, giảng dạy theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng internet. Qua đó, thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện, hiệu quả trong giáo dục.

Trần Hà