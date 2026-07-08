Công khai, minh bạch công tác tuyển sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS

Chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú THCS trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định về phương thức, đối tượng, khu vực tuyển sinh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thường Xuân rà soát hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

Toàn tỉnh hiện có 11 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, tại các xã: Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Hóa, Thạch Thành, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Mường Lát, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn và Thường Xuân. Đây là mô hình trường học khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Quá trình học tập, nội trú, học sinh được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Do vậy, công tác tuyên sinh vào các trường này vốn tiềm ẩn nhiều yếu tố nhạy cảm, đã từng phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, ngoài chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, từ tháng 3/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn 11 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu về đối tượng, chỉ tiêu, địa bàn, nguyên tắc, trình tự xét tuyển và thời gian tuyển sinh. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm UBND cấp xã và trường học trong công tác tuyển sinh.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, từ tháng 5/2026, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Sơn đã chủ động thực hiện các bước theo trình tự, thủ tục, tổ chức thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2026-2027. Xác định rõ yêu cầu về đối tượng thí sinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyển sinh, nên ngay từ đầu, nhà trường đã chủ động nghiên cứu các quy định có liên quan để xác định rõ vùng tuyển theo từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời công khai, minh bạch danh sách địa bàn thôn, bản, xã thuộc các trường hợp xét tuyển để phụ huynh và học sinh được biết.

Thầy giáo Lê Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Sơn cho biết: Ngay trong khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, cán bộ tuyển sinh của nhà trường đã kiểm tra bước đầu về hộ khẩu thường trú của học sinh qua ứng dụng VNeID trên thiết bị di động của phụ huynh. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, nhà trường đã phân công cán bộ chủ động phối hợp với công an các xã để xác minh điều kiện về hộ khẩu thường trú của học sinh.

Đến nay, Hội đồng tuyển sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Sơn đã hoàn thành sơ bộ công tác xét tuyển, đảm bảo đủ chỉ tiêu 70 học sinh theo quy định. Danh sách này đang được công khai rộng rãi để phụ huynh, học sinh được biết. Trong thời gian 5 ngày, nếu không có kiến nghị, nhà trường sẽ thông báo kết quả chính thức danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2026-2027.

Công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật cũng là phương châm thực hiện của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thường Xuân trong công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trong đó, nhà trường đã chủ động phối hợp với các trường tiểu học, chính quyền địa phương khu vực tuyển sinh tổ chức thông tin rộng rãi về đối tượng, vùng tuyển, thời gian, cách thức tuyển sinh để học sinh, phụ huynh được biết.

Theo cô giáo Cầm Thị Hoàn, hiệu trưởng nhà trường: Đến nay, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thường Xuân đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Sau đó hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển, căn cứ vào kết quả đánh giá trong học bạ tiểu học, gồm điểm kiểm tra định kỳ toàn cấp, mức đạt được ở các môn học theo quy định cũng như các quy định có liên quan. Việc tuyển sinh bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, điều kiện và hoàn thành trước ngày 31/7/2026 theo quy định của tỉnh.

Bài và ảnh: Đồng Thành