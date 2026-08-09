Công ty TNHH Sakurai Việt Nam triển khai nhiều biện pháp giữ gìn an ninh - trật tự

Sáng 9/8, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành chức năng, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trong những năm qua, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam; chủ động ban hành, triển khai thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật kinh doanh, an toàn thông tin mạng, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động và luôn quan tâm xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Công đoàn Công ty triển khai nhiều biện pháp giữ gìn an ninh - trật tự (ANTT); chủ động xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình “Tổ an ninh công nhân”. Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tham gia tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc đình công, ngừng việc tập thể của công nhân, góp phần đảm bảo ANTT tại công ty.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2025 Công ty TNHH Sakurai Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phân loại “Xuất sắc”.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lãnh đạo, Công đoàn cùng toàn thể người lao động Công ty đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị cấp ủy, chính quyền, Công đoàn và lực lượng công an địa phương, cùng các lực lượng chức năng khác tiếp tục quan tâm phối hợp làm tốt công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT" tại cơ sở.

Đại biểu dự ngày hội.

Lãnh đạo Công ty, Công đoàn và cán bộ, người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; làm tốt việc đảm bảo ANTT trong nhà máy cũng là để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đủ về số lượng, mạnh về nghiệp vụ, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cần thiết để xử lý nhanh chóng, dứt điểm các tình huống phát sinh ngay từ đầu.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương và chính quyền sở tại kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến ANTT xung quanh khu vực doanh nghiệp hoạt động, tạo môi trường và vành đai an toàn cho sản xuất.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng quà cho các đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026; tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Hương