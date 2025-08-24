Công chức văn hóa xã, phường, giáo viên tìm hiểu về dạy và học STEM

Sáng 24/8, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành), Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP International STEM Association (ISA) tổ chức hội thảo về dạy và học STEM cho cán bộ phụ trách văn hóa các xã, phường, cán bộ, giáo viên phụ trách các môn học liên quan đến STEM của các nhà trường.

Hội thảo tổ chức trực tiếp tại Trường THCS Trần Mai Ninh.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường THCS Trần Mai Ninh và kết nối trực tuyến tới các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, GS.TS Lê Phước Hùng - học giả và nhà quản lý giáo dục quốc tế với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Hoa Kỳ, đã giới thiệu mục tiêu cốt lõi của STEM; so sánh sự khác biệt giữa phương pháp giáo dục liên môn với phương pháp dạy học truyền thống. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên tổ chức buổi dạy STEM trực tiếp cho học sinh thông qua việc xây dựng quy trình thiết kế dạy học STEM, biến kiến thức trong sách giáo khoa thành hoạt động STEM và giới thiệu các mô hình triển khai STEM...

GS.TS Lê Phước Hùng giới thiệu về mục tiêu cốt lõi của STEM.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo còn được chia sẻ kinh nghiệm triển khai STEM trên thế giới và cách áp dụng phù hợp với điều kiện trường phổ thông ở Việt Nam; chia sẻ về vai trò của giáo viên trong dạy học STEM và các kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, GS.TS Lê Phước Hùng cũng giải đáp các câu hỏi về STEM; giới thiệu các dịch vụ của ISA và chiến lược phát triển lâu dài của công ty.

Học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh tham gia làm các sản phẩm STEM.

Đây đều là những kiến thức bổ ích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy STEM trong các nhà trường, đồng thời hướng dẫn thực hiện hiệu quả quy định của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Linh Hương