Hội thảo ứng dụng AI trong công tác giảng dạy và học Tiếng Anh

Tháng 6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá phối hợp cùng Mobifone và Mobi Edu tổ chức thành công Hội thảo “Ứng Dụng AI trong công tác giảng dạy và học tiếng Anh” tại huyện Hoằng Hoá. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng trăm giáo viên tiếng Anh đến từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh cũng như các vùng lân cận.

Mobifone dành tặng những phần quà ý nghĩa cho các thầy cô tham dự.

Với mục tiêu chia sẻ những kinh nghiệm và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giảng dạy và học tập tiếng Anh, hội thảo đã mang đến cho các đại biểu cơ hội được tiếp cận những công nghệ AI tiên tiến nhất, đồng thời trao đổi, thảo luận và tìm ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học.

Giải mã vai trò của AI trong giảng dạy và học tập tiếng Anh

Việt Nam đã xác định phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một chiến lược quốc gia trọng tâm đến năm 2030. Và trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, việc ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Anh đã trở thành một xu hướng không thể trốn tránh.

Hội thảo “Ứng dụng AI trong công tác giảng dạy và học tiếng Anh” được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá phối hợp cùng đơn vị Mobifone và Mobi Edu tổ chức nhằm chia sẻ vai trò của trí tuệ nhân tạo và khả năng “chuyển mình” mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh tại địa phương.

Mobi Edu là một Bộ giải pháp số và nội dung số được thiết kế đặc biệt cho giáo dục. Với việc kết hợp công nghệ và nội dung giáo dục tiên tiến, Mobi Edu cam kết cung cấp những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong cộng đồng giáo dục. Qua hội thảo này, Mobifone và Mobi Edu hy vọng đem đến nhiều cơ hội và giá trị mới cho các giáo viên và học sinh, giúp họ tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình giảng dạy và học tập hàng ngày.

Cụ thể, tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về những công cụ AI đã, đang và sẽ được triển khai trong quá trình giảng dạy và học tiếng Anh tại các điểm trường trong khu vực như: Hệ thống Chatbot hỗ trợ học tập; hệ thống đề xuất và cá nhân hóa nội dung giảng dạy; phần mềm thiết kế bài giảng sáng tạo; hệ thống nhận dạng giọng nói và chỉnh sửa phát âm; công cụ hỗ trợ dịch thuật và kiểm tra ngữ pháp.

Đại diện Mobi Edu cũng đã có bài thuyết trình chi tiết về nội dung này, anh nhấn mạnh rằng “việc ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích thiết thực”. Trước hết, những công cụ dựa trên AI có thể giúp giảm tải khối lượng công việc cho giáo viên, để họ tập trung vào những công việc sáng tạo và tương tác trực tiếp với học sinh hơn. Đồng thời, với khả năng cá nhân hóa trải nghiệm học tập, AI có thể giúp gia tăng hiệu quả và động lực học tập cho người học.

Hơn nữa, các hệ thống dựa trên AI còn có thể phát hiện và đề xuất những phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn, dựa trên việc phân tích dữ liệu học tập của người học. Điều này góp phần hình thành nên một mô hình giáo dục thích ứng và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân.

Tuy nhiên, Mobi Edu cũng lưu ý rằng, việc ứng dụng AI trong giáo dục cần được triển khai một cách cẩn trọng và có lộ trình phù hợp. Điều này nhằm đảm bảo rằng công nghệ sẽ thực sự hỗ trợ và nâng cao chất lượng giáo dục, chứ không phải thay thế hoàn toàn vai trò của giáo viên.

Nhận định và triển vọng của ứng dụng AI trong tương lai

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục tiếng Anh đang mở ra nhiều khả năng mới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình học tập. Với khả năng phân tích ngôn ngữ, tạo nội dung tùy chỉnh và cung cấp phản hồi kịp thời, các ứng dụng AI có thể hỗ trợ giáo viên và học sinh một cách hiệu quả.

Các chatbot và trợ lý ảo được trang bị kiến thức ngôn ngữ sâu rộng, có thể tương tác với người học, giải đáp thắc mắc, cung cấp bài tập và hướng dẫn phù hợp với từng cá nhân. Điều này giúp tăng động lực học tập và hiểu bài sâu hơn. Hơn nữa, các công cụ phân tích dữ liệu của AI có thể giúp giáo viên đánh giá hiệu quả học tập, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Đại diện Mobifone cũng nhấn mạnh trong buổi hội thảo: “Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, những ứng dụng AI ngày càng trở nên thông minh, tinh vi và tích hợp sâu vào các hoạt động giảng dạy và học tiếng anh. Các nhà giáo dục cần nắm bắt và ứng dụng hiệu quả những công nghệ này để nâng cao trải nghiệm và kết quả học tập của học sinh.”

Nội dung của buổi hội thảo đã được toàn thể các cá nhân, đơn vị có mặt hưởng ứng tích cực. Sau thành công này, Mobifone sẽ mở rộng mô hình hội thảo “ứng dụng AI trong công tác giảng dạy và học tiếng Anh” tại nhiều huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khác trong khu vực như Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu quảng bá trên diện rộng nhằm giúp các điểm trường có thể “khai phá”, tạo ra một môi trường học tập tiên tiến và hấp dẫn cho cả giáo viên và học sinh.

NL