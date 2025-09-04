Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND, ngày 3/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn.

Xã Linh Sơn đã tổ chức phong tỏa khu vực nguy hiểm phía dưới chân đồi Phòng Không. Ảnh: Đỗ Đức

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Linh Sơn, vào lúc 22h00' ngày 25/8/2025, tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi xuất hiện vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 0,4m, chiều cao khoảng 40m, đất đá dưới chân đồi đã sạt lở vào nhà các hộ dân; phía trên sườn đồi còn khối lượng đất đá rất lớn có nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà ở của các hộ dân sinh sống dưới chân đồi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân/54 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất đến nơi an toàn. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp cần triển khai thực hiện ngay để bảo đảm an toàn cho người và tài sản như sau:

1. Giao UBND xã Linh Sơn:

- Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

- Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải di dời.

2. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh

Biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

1. Giao UBND xã Linh Sơn:

(1) Tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý sạt lở (về quy mô, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư...);

(2) Gửi hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu.

2. Giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Linh Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở khu vực nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Linh Sơn.

3. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Linh Sơn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này, đảm bảo theo đúng quy định với thời gian nhanh nhất.

Tin liên quan: Khẩn trương xử lý sự cố sạt lở đồi Phòng Không Mưa lớn do bão số 5 đã khiến đồi Phòng Không trên địa bàn xã Linh Sơn bị sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

LP